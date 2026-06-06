原本只會說「你好」 輔大韓籍生李丁珉今流利中文致詞驕傲自學校畢業

來自韓國的李丁珉剛來台灣時只會說「你好」，如今已能以流利的中文致詞說她畢業於輔大、她很驕傲。（輔仁大學提供）

輔仁大學今舉行114學年度畢業典禮，今年選出2位畢業生代表致詞，其中1位是來自韓國的李丁珉，她是輔大「跨領域全英語學士學位學程」首屆畢業生，去年曾在韓國舉辦的APEC資深官員會議中，擔任主辦國隨團聯絡官與議事志工。她剛來台灣時只會說「你好」，如今已能以流利的中文致詞「她畢業於輔大、她很驕傲」。

李丁珉憑藉著與來自18國的同學一起上課，培養出寬廣的國際視野，她也感謝父母從韓國遠道而來參加畢典，給她莫大的支持。她不僅大學4年連拿學業優秀獎學金，更曾遠赴加拿大皇后大學交換。李丁珉坦言，起初只會說「你好」，但輔大的多元文化環境徹底激發她的潛能，她以流利的中文說：「我畢業於輔仁大學、我很驕傲」，她已錄取紐約大學全球事務碩士班。

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另一位致詞的畢業生代表是醫學院臨床心理學系黃愷娣，她曾參與輔大醫學院坦尚尼亞醫療服務志工團，深入東非村莊宣導衛教，看見當地居民的生活方式。她說，長久以來，生活的社會總有一套關於成功的標準定義，但在坦尚尼亞，她發現當地居民對人生有另一種知足的想法，他們面對逆境的樂觀，以及對人高度的信任，給了她無比震撼，也讓她重新思考人生的優先次序。原本以為自己所學的心理與衛教可以提供服務，沒想到自己才是被療癒的人，在心靈上收穫得更多。

輔大校長藍易振感謝家長將孩子託付給輔大，共同見證孩子生命中的蜕變。校方今年也邀請在台復校第1屆至第4屆、5位年逾八旬的學長姐重返校園，見證母校傳承。

來自韓國的李丁珉是輔大「跨領域全英語學士學位學程」首屆畢業生（左三），另一位致詞畢業生代表是醫學院臨床心理學系黃愷娣（右四）。（輔仁大學提供）

輔大5位老校友，包括右一張喜會、右三黎建球、右四王阿蘭、左四蔡珍妹、左五曾國雄，今首度踏入學校中美堂畢典現場，重溫當年來不及的感動。（輔仁大學提供）

輔仁大學今舉行畢業典禮，校長藍易振感謝家長將孩子託付給輔大，共同見證孩子生命中的蜕變。（輔仁大學提供）

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