中捷藍線8年來造價翻近4倍 林佳龍時期估「這造價」最賺

中捷藍線全長24.8公里。（市府提供）

台中捷運藍線案2024年獲行政院核定預算1615億，迄今尚未進入主線土建工程實質開工，卻驚爆核定預算1615億已不夠用，須增近千億才可望完成，引發外界質疑。

台中市議會交通地政委員會委員、議員陳淑華指出，前市長林佳龍任內獲行政院通過可行性評估，當時藍線預算僅需981.49億元，台中市長盧秀燕接任市長後自行大改路線，拖了2年多才送出藍線綜合規劃案，預估預算已增到1309億，後又多次修改，最後通過1615億，如今還要再增千億，是林佳龍版4倍價，若「龍規燕隨」藍線代價不會這麼高。

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台中捷運目前僅綠線完工通車，林佳龍任內積極推動藍線進度，拚到2018年讓藍線可行性評估獲行政院核定路線、車站及總經費981.49億元，後來未能順利連任，陳淑華說，盧秀燕上任後拖到2021年才提出藍線綜合規劃，曝光變更路線且經費增為1309億，因變更路線被交通部要求幾經補正，行政院至2024年核定藍線綜規，經費拍板1615億，全線24.8公里，共設包括8座高架車站、12座地下車站等20站及1座維修機廠，原預計核定後10年完工通車。

陳淑華說，中捷藍線若能在盧秀燕上任第一年就延續林佳龍時期的規劃推動，應該早就能動工，可惜盧秀燕任內讓藍線空轉8年，如今藍線預算從林佳龍時期的981.49億元，一路飆漲到盧秀燕任內1615億，卻還不夠用，盧秀燕卸任前才爆根本不夠用，須再增千億之譜才蓋得完，讓藍線成本恐增到2615億，是林佳龍規劃案的近4倍預算，空轉8年的藍線代價未免太高。

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