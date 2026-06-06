梅雨鋒面將至 台南全面備戰防豪雨

台南市府要求各局處及區公所針對進入典型梅雨季天氣型態，加強救災裝備器材整備，隨時備援。圖為預佈在鹽水區的移動式抽水機。（台南市府提供）

中央氣象署預報，本週台灣將進入典型梅雨季天氣型態，受滯留鋒面及西南季風增強影響，西半部地區易有局部大雨或豪雨，中南部更需留意劇烈雷雨及短延時強降雨，台南市提高警戒，全面啟動防汛整備工作。

台南市長黃偉哲表示，6月9日至12日將受到低壓帶及滯留鋒面接力影響，局部地區可能出現強降雨，已要求市府各局處及區公所嚴陣以待，加強救災裝備器材整備，精準掌握救災人力，隨時因應天候變化。他也提醒市民提早做好居家防汛措施，降低災害風險，保障生命財產安全。

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市府秘書長兼災防辦主任尤天厚指出，這波鋒面最需提防短時間強降雨造成積淹水，因此市府已完成抽水站、移動式抽水機等防洪設施巡檢，並整備搶修搶險開口契約，同時加速區域排水及道路側溝清淤作業，並加強路樹修剪，希望將災害風險降到最低。

災防辦執行秘書王雅禾呼籲民眾，可透過台南市政府官方LINE群組及「台南水情即時通APP」掌握最新氣象與水情資訊。降雨前也可主動巡視住家周邊環境，若發現側溝落水口、水溝蓋有樹葉、垃圾等雜物堵塞，應即時清理，避免影響排水。若發現排水設施嚴重阻塞或有積淹水情形，可撥打1999市民服務專線通報。

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