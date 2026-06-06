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    全球僅約3000隻！ 列易危「唐白鷺」現蹤桃園 誤吞橡皮筋愛鳥人心疼

    2026/06/06 19:37 記者周敏鴻／桃園報導
    唐白鷺將橡皮筋（紅圈處）叼起後隨即吞下肚。（圖由福爾摩沙野鳥保育協會成員嚴志豪提供）

    唐白鷺將橡皮筋（紅圈處）叼起後隨即吞下肚。（圖由福爾摩沙野鳥保育協會成員嚴志豪提供）

    福爾摩沙野鳥保育協會成員，近日在桃園市大園區許厝港重要濕地，觀察到十多隻被列為第2級珍貴稀有野生動物的「唐白鷺」，卻目擊唐白鷺叼起橡皮筋後吞下肚，讓人心疼，協會理事長王國衍呼籲，民眾前往濕地、農田、溪流進行生態攝影、觀鳥或遊玩時，應堅持「無痕山林/無痕濕地」原則，不留下垃圾。

    協會秘書長黃蜀婷說明，唐白鷺（學名：Egretta eulophotes），又名黃嘴白鷺，是國際上極為珍稀的鷺科鳥類，目前全球族群量僅存約2600到3400百隻，已被國際自然保護聯盟紅皮書列為「易危」等級；唐白鷺主要繁殖於俄羅斯遠東地區、朝鮮半島、中國東海岸岩礁島嶼，冬季會南遷到菲律賓、馬來西亞、印尼等地度冬，過境台灣時間為北返的春季4到6月、南遷的秋季9到11月，主要出現在沿海泥灘地、河口、沙洲、紅樹林濕地等。

    黃蜀婷表示，唐白鷺體型略大於常見的小白鷺，但常被誤認，辨識秘訣是小白鷺四季都是「黑嘴、黑腳、黃腳趾」，且嘴喙較細長；唐白鷺嘴喙明顯較粗厚，春夏季可因「黃嘴、藍眼先」區分，秋冬季則可觀察「黃綠色的腳脛」。

    協會成員們3年前在許厝港重要濕地，觀察到20多隻唐白鷺，今年也觀察到十多隻，讓成員們非常興奮，但拍攝時卻意外目擊唐白鷺將橡皮筋吞下肚，王國衍說，​每一隻來到台灣度冬的候鳥，都是國際生態外交的親善大使，牠們的安全，需要民眾培養起「​垃圾不落地，順手撿垃圾」共同守護。

    唐白鷺現蹤許厝港重要濕地。（圖由福爾摩沙野鳥保育協會顧問徐瑞芳提供）

    唐白鷺現蹤許厝港重要濕地。（圖由福爾摩沙野鳥保育協會顧問徐瑞芳提供）

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