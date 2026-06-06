碰！台鐵彰化段電車瞬間跳電 原因竟是「它」 彰化市長道歉了

台鐵彰化段傳出有電車瞬間跳電事件，台鐵公司表示，活動彩帶飛到電車線上所造成。（取自三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享）

台鐵彰化段今（６日）傳出有電車瞬間跳電事件，台鐵公司表示，這是因為活動彩帶飛到電車線上所造成，已緊急清除，未影響列車營運。彰化市長林世賢對此致歉，指台鐵彰化宿舍群的「洞洞屋」修復剪綵的彩帶拉炮釀禍，未來將要求任何活動在鐵軌高壓線旁，都不能施放任何的彩帶。

林世賢指出，「該賠的賠、該罰的罰」，對於在鐵道旁辦活動，所用來剪綵的彩帶造成電車線瞬間跳電一事，造成台鐵的損失就負責賠償、也會向辦理活動的廠商要求賠償。對於承辦廠商的責任，也會予以追究。

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林世賢強調，他長期推動彰化台鐵宿舍群的保留與修復，如今卻因活動造成台鐵的電車瞬間跳電，這就是做了最壞的示範，他會要求任何活動在鐵軌高壓線旁，都不能施放任何的彩帶，共同維持鐵道的安全。

台鐵公司表示，因活動彩帶因飛至電車線上，造成電車線瞬間跳電，經電力單位值班人員到場將飛來物清除後，已恢復正常行車，未影響列車營運。

彰化台鐵宿舍群洞洞屋修復完成剪綵所用的彩帶，在附近地面還可以見到。（民眾提供）（記者劉曉欣攝）

彰化台鐵宿舍群洞洞屋修復完成，剪綵所用的彩帶飄上天，鐵道相關設施仍可見到殘跡。（民眾提供）

彰化台鐵宿舍群洞洞屋修復完成，剪綵所用的彩帶飄上天，鐵道相關設施仍可見到殘跡。（民眾提供）

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