屏東首屆縣長盃客家藝文競賽頒獎 周春米：客家圖書館今年底動工

屏東首屆縣長盃客家藝文競賽頒獎典禮，縣長周春米與獲獎學生合照。（屏東縣政府提供）

推動母語生活化，鼓勵學童展現多元學習成果，屏東縣政府今（2026）年首度舉辦縣長盃客家藝文競賽「好客全能王：文武雙全爭霸賽」，今（6）日舉辦頒獎典禮，縣長周春米表揚82位得獎學生，並透露「屏東縣立客家圖書館」預計今年底動工。

首屆客家藝文競賽涵蓋說故事、打嘴鼓、作文及客語生活數學等項目，全縣34所學校、257位學生參賽，其中82位學生獲獎。說故事幼兒園組第一名廖畇喬，在東寧非營利幼兒園老師及家長陪伴下，從原本不敢開口表達，到如今能夠自信站上舞台，成為亮眼的「小小說書人」，相當不容易，去年勇奪縣內客語說故事比賽第一名，今年又獲佳績，展現穩健實力與對客語學習的熱情。

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屏東縣長周春米表示，語言是文化傳承的重要根基，透過故事分享、生活應用及多元競賽，讓孩子在學習過程中認識自己的文化，也讓客語逐漸融入日常生活。縣府持續打造多元展演與學習舞台，讓孩子們有更多機會展現成果，預計今年底動工的「屏東縣立客家圖書館」，未來將蒐羅台灣及世界各地客家相關書籍，並規劃多功能展演及活動空間，成為推動客家文化保存、研究與交流的重要基地，為客家文化打造專屬場域。

屏縣府客務處表示，未來將持續秉持「母語生活化、學習跨域化」理念，推動更多客家藝文與語言推廣活動，鼓勵孩子從校園走入家庭、從競賽融入生活，讓客家文化在下一代心中持續扎根，並透過世代傳承讓客家文化在屏東持續發光發熱。

幼兒園說故事比賽第一名廖畇喬。（屏東縣政府提供）

屏東首屆縣長盃客家藝文競賽頒獎典禮，家人、師長上台共享榮耀，氣氛溫馨。（屏東縣政府提供）

屏東首屆縣長盃客家藝文競賽頒獎典禮大合照。（屏東縣政府提供）

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