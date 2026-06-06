將澎湖推向國際！近200日本客首發團體驗菊島之美 觀光署促成

觀光署促成2026澎湖花火節阪急交通社之夜。（觀光署提供）

深耕日本旅遊市場、將澎湖推向國際舞台，交通部觀光署、澎湖國家風景區管理處及澎湖觀光圈攜手合作，促成日本知名旅遊業者「阪急交通社」，6月3日到5日帶領近200名日本旅客，展開3天2夜澎湖深度海島行程，期盼透過實地走訪，讓日本旅客親身體驗澎湖獨特海島魅力與慢活氛圍。

觀光署說，日本「阪急交通社」旅行團特別從嘉義布袋港包船直航澎湖馬公港，行程規劃結合海上交通、文化聚落、地質景觀及海灣觀光等特色行程，包含參觀中央老街、澎湖遊客中心、菓葉灰窯、三仙塔、跨海大橋、大菓葉玄武岩、二崁聚落及小池角雙曲橋等代表性景點，旅客更親臨參與「2026澎湖國際海上花火節」活動，深入體驗澎湖自然景觀、人文歷史、熱鬧節慶與漁村聚落文化。

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澎管處說，去年日本來台人數超過148萬人次，是台灣重要的國際旅客來源，近年持續透過海外推廣、旅展行銷及踩線交流等方式深耕日本市場。鄉 次合作的阪急交通社，去年7月由觀光署邀請跨海到澎湖踩線，澎管處與澎湖觀光圈業者接待及交流，促成這次日團行程。

觀光署說，澎湖擁有世界最美麗海灣、玄武岩地質景觀、漁村文化及豐富海洋觀光資源，具備發展日本旅遊市場潛力。這次阪急交通社大型團體訪澎，正是觀光署駐外據點長期深耕日本市場，持續推動交流推廣及踩線考察的具體成果。透過協助業者發掘台灣特色旅遊資源，依市場需求規劃特色遊程，逐步促成更多元的來台旅遊模式。

觀光署說，這次大型旅行團實地走訪澎湖特色景點與旅遊環境，期能提升日本旅客對澎湖旅遊品牌的認識，未來可望帶動更多日本旅客赴澎旅遊，拓展澎湖國際觀光能見度。

日團造訪二崁聚落體驗澎湖古厝文化特色。（觀光署提供）

觀光署促成2026澎湖花火節日本阪急交通社之夜，絢麗花火點亮澎湖夜空。（觀光署提供）

觀光署透過導覽，讓日本旅客了解澎湖各島嶼、景點特色。（觀光署提供）

澎湖遊客中心深度導覽，探索澎湖元宵乞龜文化特色。（觀光署提供）

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