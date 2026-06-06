推動農廢再利用商業模式 彭啓明肯定屏東九如鳳梨葉取纖循環場

環境部長彭啓明、立委許智傑今天到屏東九如鄉農會參訪鳳梨葉自動取纖循環場，了解到鳳梨葉纖維可以製成帽子、衣服、襪子等物品。（記者羅欣貞攝）

立法院2日三讀通過「資源循環推動法」，台灣推動循環經濟與資源永續再向前邁進一大步，環境部長彭啓明今（6）日與立委許智傑至屏縣九如鄉農會參訪鳳梨葉取纖循環場，看到過去被視為農業廢棄物的鳳梨葉可做成織品纖維，進而製出帽子、皮件等物品後十分肯定，表示將與農業部合作，打造完整回收鏈，建立商業模式。

屏東縣是全台鳳梨最大產地，農業部前年輔導九如鄉農會打造鳳梨葉取纖循環場，建立田間採收到加工取纖的完整作業鏈，除鳳梨葉片纖維可製成紡織品外，取纖後的葉渣可加工為板材、植物皮革，莖部可萃取鳳梨酵素，應用於飼料添加劑或醫療敷料，鳳梨的果皮可製成青貯飼料，逐步實現鳳梨全株利用。

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彭啓明仔細參觀取纖過程後表示，台灣每年有大量鳳梨葉片產生，過去被當成廢棄物燃燒，如今鳳梨葉透過自動化取纖設備可變成資源，製成帽子等各式物品，環境部負責資源循環的推動，先前也與業者推動咖啡渣循環經濟，減少廢棄物處理費用，已經有成功的經驗，相信要處理鳳梨渣也沒有問題，將與農業部合作打造完整回收鏈，建立商業模式。

許智傑則表示，環境部是把廢物變黃金的最好推手，期盼不只是鳳梨葉，也可以擴及其他農作物，讓更多農廢再利用，闖出一片天。

九如鄉農會總幹事龔泰文說明，1分地可收2000公斤鳳梨葉，1公斤以7元收購，農民每分地可多賺1.4萬元，目前與屏縣高樹鄉10戶、高雄市大樹區3戶有生產履歷的農友合作；透過農業部輔導導入的自動化鳳梨葉取纖設備，每100公斤鳳梨葉片可抽取出1公斤的纖維，品質佳，可製成帽子、衣服、袋子、包材、寢具等，期待未來有更多元通路，充分發揮農廢再利用的價值。

一片片鳳梨葉先送進自動取纖設備。（記者羅欣貞攝）

鳳梨葉經自動取纖設備處理後，可產出細條狀的纖維。（記者羅欣貞攝）

鳳梨葉取纖後可製成織品原料，進而製成襪子等物品。（記者羅欣貞攝）

鳳梨葉取纖後可製成織品原料，進而製成襪子、衣服、帽子等物品。（記者羅欣貞攝）

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