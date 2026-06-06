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    首頁 > 生活

    捐發票換珍奶看表演 台中公益達人秀爆滿

    2026/06/06 19:59 記者蔡淑媛／台中報導
    宏恩社會福利慈善基金會舉辦「嵐星公益達人秀」。（宏恩基金會提供）

    宏恩社會福利慈善基金會舉辦「嵐星公益達人秀」。（宏恩基金會提供）

    台中宏恩社會福利慈善基金會今聯合6大公益社團，與連鎖飲料業者中區50嵐，舉辦第一屆「嵐星公益達人秀」，憑6張發票即可換取門票，可免費欣賞國際大環藝術表演等，還有消暑的珍珠鮮奶茶可喝，500個座位秒殺，現場爆滿。

    這場公益達人秀今天中午在中興大學附屬高中演藝廳登場，由知名網紅KOL「挑嘴男」主持，演出陣容有享譽國際的大環藝術家楊世豪、火舞戰鼓達人黃立芃、武鈴忍者鄭湧蒼、加一吉他、雲堤舞藝學院與高雄鼓道場等接連登場，震撼的表演讓觀眾目不轉睛。

    中區50嵐執行長柯秋燕也提供消暑的珍珠鮮奶茶，讓民眾在熱浪中享受清甜涼意；嘉義、雲林縣衛生局護理師特地趕來，與宏恩基金會董事長特助廖淑芬一同捐出發票支持，展現跨縣市的愛心響應。

    宏恩社會福利慈善基金會董事長吳子鈞表示，炎熱的夏天容易心浮氣躁，希望藉由這樣的公益慈善活動，讓人在夏日午後聆聽一場動人心弦的演唱會，彷彿一陣涼風帶來氣定神閒的喜悅。

    柯秋燕強調，期盼透過這一場視覺震撼與人文關懷的公益慈善盛會拋磚引玉，帶動社會大眾對弱勢團體的關注，將達人精神轉化為持續關懷社會的永續力量。

    宏恩社會福利慈善基金會特助廖淑芬（左）與民眾捐發票。（宏恩基金會提供）

    宏恩社會福利慈善基金會特助廖淑芬（左）與民眾捐發票。（宏恩基金會提供）

    中區50嵐執行長柯秋燕（左）、宏恩基金會董事長吳子鈞（右）到場欣賞公益達人秀。（宏恩基金會提供）

    中區50嵐執行長柯秋燕（左）、宏恩基金會董事長吳子鈞（右）到場欣賞公益達人秀。（宏恩基金會提供）

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