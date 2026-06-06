護國神山加持 虎航台南直飛熊本搭乘率創高

熊本熊現身台南，行銷熊本觀光。（記者吳俊鋒攝）

「護國神山」台積電進駐日本熊本縣，為當地觀光交通注入新能量，熊本國際機場旅客人數創新高，台積電先進製程也設廠台南科學園區，一樣有商務行程需求，而台灣虎航去年底開通台南直飛熊本，載客數令人關注，董事長黃世惠今天表示，目前搭乘率已上升20%，暑假期間將突破9成，表現亮眼。

台灣虎航攜手日本熊本縣廳與熊本空港，今天在台南高鐵站旁的三井OUTLET PARK舉辦「集結！熊本城」主題推廣活動，透過觀光展攤、文化展演與互動體驗，招攬更多遊客前往，並持續深化雙方的交流，熊本熊、虎航虎將等人氣吉祥物一起現身造勢，逗趣、可愛的演出，親子湧至、圍觀，爭相合影，氣氛熱鬧；黃世惠與副市長葉澤山都到場，而熊本縣廳交通政策．統計局長受島章太郎，以及熊本國際機場株式會社代表取締役社長山川秀明等人也專程出席。

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受島章太郎與山川秀明都推崇熊本的熊本城、阿蘇山、花火節等，有自然景觀、歷史建築、人文風情、地方美食等特色，如同台南一樣，都是充滿魅力的城市，邀請大家一起去觀光，未來也會持續加強官方、民間的交流與合作，讓台日關係更緊密。

葉澤山提到，隨著台積電進駐熊本，雙方在產業合作、人才交流與城市互動上，有了更多連結與發展契機，去年12月23日「台南－熊本」直飛正式啟航，不僅縮短兩地距離，也為觀光、文化、經貿的推動，開啟新的篇章，感謝虎航、熊本縣、熊本機場等三方聯合舉辦主題活動，希望台南的特色也能介紹到日本。

虎航台南至熊本航線，之前考量去回程油料，實施了「載重限制」，黃世惠指出，相關問題已解決，今年第1季搭乘率為75%，4、5月份已有提升至80%，現仍在成長中，加上暑假將屆，6、7、8月將突破90%，後續發展可期。

黃世惠說，除了一般旅遊之外，南科台積電人員到熊本出差，也能從台南機場啟航，商務行程更加便利，帶動搭乘率，並強調，包含飛行員與飛機等，只要有足夠的運能，虎航都會朝增加班次與增加航線的方向前進；她也希望有更多航空公司前來增加國際航線，促進台南的經濟發展。

市府觀旅局長林國華表示，該活動以「熊本城」為主題，結合日本觀光文化、城市交流與航線推廣，除設置熊本旅遊資訊、航空及旅行業者展攤外，也規劃熊本觀光影片播放、熊本航線推廣分享，還有「熊本景點接接樂」互動遊戲、集章活動、抽獎等內容，並邀請台灣戰國武將隊特色演出，讓民眾沉浸式感受熊本魅力。

熊本熊一出現，立刻引來大小朋友圍觀，人氣十足。（記者吳俊鋒攝）

各界貴賓聯手揭幕，「集結！熊本城」主題推廣活動熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

熊本熊與虎將互動熱絡，大受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

熊本熊與虎將聯手演出，大小朋友爭睹。（記者吳俊鋒攝）

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