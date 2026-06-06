23歲以上桃園市民 即日起~10/31持市民卡15特約場館運動半價

為鼓勵民眾走入運動中心，使用健身房、泳池等設施，桃園市政府推出「桃園運動卡計畫」，讓民眾養成運動習慣。（記者謝武雄攝）

為鼓勵民眾養成運動習慣，桃園市政府體育局推出「桃園運動卡計畫」，只要年滿23歲民眾持一般市民卡至特約場館就能享有運動設施半價優惠，提供游泳、體適能、羽球、桌球等多元運動服務，活動自即日起到10月31日截止，每人每日限1次、年度上限24次，詳洽「115年桃園運動卡」粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaoyuanSportsCard/。

體育局長許彥輝表示，此次計畫共有15家特約場館，包含中壢區大崙游泳池、新明國小游泳池、中壢國民運動中心、平鎮國民運動中心、桃園國民運動中心、南平運動中心、桃園展躍羽球館、八德美樂地游泳池、桃園市立游泳池、楊梅國中運動中心、楊梅體育園區、威尼斯游泳池、八德國民運動中心、富暘育樂旗艦館及蘆竹國民運動中心等。

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許彥輝說，「115年運動卡計畫」經費預算約500多萬元，平均每家場館視規模大小分配金額約20萬元到50萬元不等，每一家場館會提出計畫，經審核通過後執行；以楊梅體育園區為例，游泳池半價50元、限6000人次，體適能中心1小時25元，限4000人次，也就是說這些額度用完以後就恢復原價，各合約運動場館都會公布額度使用狀況，讓民眾一目了然。

此外，該計畫提供民眾特色課程每人最高補助500元，例如瑜伽課程可能要1000元，補助500元後，民眾只要繳納500元即可參加。

許彥輝說，補助對象為23歲以上市民持「一般市民卡」享門票半價優惠，身心障礙者、55歲以上原住民及65歲以上長者持「敬老愛心卡」、孕產婦持「一生好運卡」者，都享門票全額減免優惠。

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