1塊錢點亮1甲子！南台南家扶60週年感恩茶會 見證逾萬孩子翻轉人生

南台南家扶中心歡慶60週年見證愛與希望的傳承。（南台南家扶中心提供）

南台南家扶中心今（6日）在福爾摩沙遊艇酒店舉辦60週年感恩茶會，邀請長期捐款人、寄養家庭、家友會及各後援團體代表等約300人齊聚一堂，共同回顧1甲子以來守護兒少、陪伴家庭成長的歷程，也見證愛與希望持續傳承的力量。

活動由15位家扶兒少組成的非洲鼓隊熱力開場，並播放歷史回顧影片，帶領與會者重返1966年創立初期，回顧當年交通不便、資源匱乏的年代，社工員跋山涉水深入偏鄉服務家庭的艱辛歷程，還有由家扶青年創作的60週年紀念歌曲，以溫暖旋律訴說陪伴與希望的故事。

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茶會中特別邀請曾受家扶扶助、如今成功創業的青年劉冠緯分享生命故事。劉冠緯曾獲總統教育獎及國際美食競賽金牌，目前經營「漫草玖零餐酒館」與「杉苑」兩個品牌。他感謝家扶在成長過程中的陪伴與支持，幫助自己學會轉念、勇敢面對人生挑戰，並以實際行動回饋社會。

活動焦點儀式以「1塊錢帶出的服務」為主題，透過點亮8座燈柱象徵60年服務成果，展現家扶在經濟支持、教育脫貧、能力培養、兒童保護、寄養服務及社區共好等面向的努力。每1盞燈都代表來自社會大眾點滴捐助所累積的力量。

南台南家扶中心統計，過去60年來已扶助1萬2047名經濟弱勢兒少自立成長，協助孩子突破環境限制、追逐夢想；另有3938名兒少透過保護安置服務，遠離暴力與不當對待，重新獲得安全成長的機會。

扶幼主委楊政達表示，這些數字背後不只是服務成果，更是1個個家庭重新站穩腳步的人生故事。每1份捐款、每1次陪伴，以及每位工作人員的投入，都可能成為改變孩子生命的重要契機。

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