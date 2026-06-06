嘉義蘭潭福山宮百年古廟「修復如舊」 設文昌財神殿再現風華

嘉義市福山宮百年古廟除了建築整修，還修復保存神轎、香擔等文物。（記者王善嬿攝）

嘉義市蘭潭里福山宮主祀玄天上帝，1909年建廟，日治時期廟產曾被歸於濟美會而荒廢，1977年募款建新廟，古廟遷移到新廟右方保存；去年丹娜絲颱風侵襲，古廟屋瓦、梁柱多處受損，福山宮將古廟「修復如舊」，設立文昌財神殿，今天（6日）舉行完工典禮暨安座大典，成為凝聚地方信仰、文化傳承特色公共空間。

嘉義市蘭潭里長兼福山宮主委林砡朱說，古廟屋頂在去年風災嚴重毀損，福山宮委員們規劃整修古廟，一併改善周邊環境，其中，百年神轎、香擔、攆手轎、內殿神桌等古物「修復如舊」，同時進行圍牆、擋土牆、廟前廣場等景觀改善工程。

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林砡朱說，整修後為活化古廟，今年元月由副主委江永泉召集委員們開會討論，擲筊請示玄天上帝獲聖筊，決議設立為文昌財神殿，現供奉嘉義市玉皇宮的文昌帝君、雲林北港武德宮武財神、嘉義市文財殿文財神。

擔任安座大典主祭官的嘉義市長黃敏惠說，福山宮不僅是地方重要信仰中心，更承載蘭潭、短竹里居民的共同記憶與文化情感。因各界共同努力及捐贈，讓修復工程順利推動，如期完工，展現「神在、人在、城就在」的精神，而且不只修復建築，同步修護殿內古文物，讓珍貴文化資產能完整保存，延續世代記憶。

嘉義市政府日前在嘉義火車站前願景館懸掛「大嘉義起來搞軌」看板，表達爭取高鐵嘉義站聯外輕軌訴求，黃敏惠今天致詞再度重申，這是中央在高鐵嘉義站興建之初就訂定的政策與承諾，市府2025年6月6日、6月25日、8月8日行文中央，爭取推動輕軌，中央至今無回音；5月22日晚上7點多，她在高鐵嘉義站看到因交通壅塞車子進不去，民眾只能在那裏苦等，呼籲中央傾聽地方心聲，早日興建高鐵聯外軌道建設。

嘉義市福山宮活化百年古廟，供奉文昌帝君、文武財神，今舉行安座大典。（記者王善嬿攝）

嘉義市蘭潭里福山宮百年古廟整修完工，今天舉行安座大典，地方政要齊聚一堂祝賀。（記者王善嬿攝）

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