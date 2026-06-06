為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義蘭潭福山宮百年古廟「修復如舊」 設文昌財神殿再現風華

    2026/06/06 18:27 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市福山宮百年古廟除了建築整修，還修復保存神轎、香擔等文物。（記者王善嬿攝）

    嘉義市福山宮百年古廟除了建築整修，還修復保存神轎、香擔等文物。（記者王善嬿攝）

    嘉義市蘭潭里福山宮主祀玄天上帝，1909年建廟，日治時期廟產曾被歸於濟美會而荒廢，1977年募款建新廟，古廟遷移到新廟右方保存；去年丹娜絲颱風侵襲，古廟屋瓦、梁柱多處受損，福山宮將古廟「修復如舊」，設立文昌財神殿，今天（6日）舉行完工典禮暨安座大典，成為凝聚地方信仰、文化傳承特色公共空間。

    嘉義市蘭潭里長兼福山宮主委林砡朱說，古廟屋頂在去年風災嚴重毀損，福山宮委員們規劃整修古廟，一併改善周邊環境，其中，百年神轎、香擔、攆手轎、內殿神桌等古物「修復如舊」，同時進行圍牆、擋土牆、廟前廣場等景觀改善工程。

    林砡朱說，整修後為活化古廟，今年元月由副主委江永泉召集委員們開會討論，擲筊請示玄天上帝獲聖筊，決議設立為文昌財神殿，現供奉嘉義市玉皇宮的文昌帝君、雲林北港武德宮武財神、嘉義市文財殿文財神。

    擔任安座大典主祭官的嘉義市長黃敏惠說，福山宮不僅是地方重要信仰中心，更承載蘭潭、短竹里居民的共同記憶與文化情感。因各界共同努力及捐贈，讓修復工程順利推動，如期完工，展現「神在、人在、城就在」的精神，而且不只修復建築，同步修護殿內古文物，讓珍貴文化資產能完整保存，延續世代記憶。

    嘉義市政府日前在嘉義火車站前願景館懸掛「大嘉義起來搞軌」看板，表達爭取高鐵嘉義站聯外輕軌訴求，黃敏惠今天致詞再度重申，這是中央在高鐵嘉義站興建之初就訂定的政策與承諾，市府2025年6月6日、6月25日、8月8日行文中央，爭取推動輕軌，中央至今無回音；5月22日晚上7點多，她在高鐵嘉義站看到因交通壅塞車子進不去，民眾只能在那裏苦等，呼籲中央傾聽地方心聲，早日興建高鐵聯外軌道建設。

    嘉義市福山宮活化百年古廟，供奉文昌帝君、文武財神，今舉行安座大典。（記者王善嬿攝）

    嘉義市福山宮活化百年古廟，供奉文昌帝君、文武財神，今舉行安座大典。（記者王善嬿攝）

    嘉義市蘭潭里福山宮百年古廟整修完工，今天舉行安座大典，地方政要齊聚一堂祝賀。（記者王善嬿攝）

    嘉義市蘭潭里福山宮百年古廟整修完工，今天舉行安座大典，地方政要齊聚一堂祝賀。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播