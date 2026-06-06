畢業不只撥穗 台江近200位親師生走18公里完成成年禮

台江學生在畢業前完成生命成長挑戰。（台南社大台江分校提供）

台南最具特色的走讀家鄉成年禮「台江青春伴行」今年邁入第15屆。適逢台灣步道日，來自和順國中、海佃國小「小台江」、九分子國中小、長安國小等8校近200位親師生，從海尾寮出發，沿山海圳國家綠道徒步18公里，走讀台江內海、四草湖與北汕尾海岸，最終抵達鹿耳門天后宮，在畢業季留下難忘的青春回憶。

活動首先在海尾朝皇宮禮敬大道公祈福，隨後沿百年魚塭小徑前行，搭船探索四草湖水上森林，參訪台江學園。傍晚時分，隊伍沿北汕尾海岸縱走，在海風與浪濤聲陪伴下，眺望鼓山與曾文溪口景色，感受台江400年來滄海桑田的歷史變遷。最後再沿鹿耳門溪步行至鹿耳門天后宮禮敬媽祖，完成這場兼具體力與心靈成長的成年禮挑戰。

請繼續往下閱讀...

社大台江分校表示，台江青春伴行源自守護河川環境的「台江青春夜行」，15年前結合台江國家公園及地方社群共同推動，逐步發展成結合環境教育、文化傳承與生命成長的成年禮活動，如今已成為台南最具規模的走讀家鄉活動之一。

和順國中校長杜俊興表示，學校一直將台江青春伴行視為學生畢業前重要成年禮，希望孩子們透過長途步行，與土地、朋友、家人及自己展開對話，留下珍貴的人生成長經驗。學校已連續3年參與，也期待未來成為延續下去的校園文化。

海佃國小「小台江」畢業生陳亭甄說，這是她第6次參加青春伴行，雖然過程辛苦，但希望能順利完成畢業前的成年禮挑戰。長安國小教師黃慧雯則表示，透過帶領學生走出教室，用雙腳認識台江內海與先民拓墾歷史，不僅能認識家鄉，更能從土地中找到認同感與歸屬感，成為最深刻的人生課程。

「台江青春伴行」邁入15年，展現最具特色的台南成年禮。（台南社大台江分校提供）

台江師生徒步走讀台江內海，接受環境與文化洗禮。（台南社大台江分校提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法