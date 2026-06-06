黃偉哲、黃敏惠同框行銷台南味 拍照打卡限量送碗粿

嘉義市長黃敏惠（左）與台南市長黃偉哲（右）品嚐府城風味點心。（記者王善嬿攝）

台南市政府推廣台南當季優質農產品，6、7日在嘉義遠東百貨舉辦「味聚府城、漫食台南」展售會，集結15攤台南各地商家，將最道地台南好滋味產地直送嘉義，希望延續去年銷售好成績，讓嘉義市民享受美味產品、攤商賺業績「雙贏」。

除了展售攤位，規劃蘭花展覽、地下一樓「台南後壁無米樂攝影作品展」，今、明更推出拍照打卡送小吃活動，1天限量100碗，以及消費滿額送可愛好物等活動。

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台南市長黃偉哲與嘉義市長黃敏惠今天也同框用傳統點心椪餅、優格、新鮮水果及果乾製作點心，還化身店員操作削皮機削切鳳梨、分送民眾試吃促銷，帶動買氣。

黃敏惠說，去年台南產品在嘉市掀起搶購熱潮，買氣與銷量創下亮眼成績，今年在新加坡食品展與黃偉哲相遇，雙方敲定再度攜手，展現兩市深厚情誼。今天適逢2026年6月6日、星期六，好預兆齊聚，將帶動產品大賣，希望民眾用新台幣下架好的農產品。

黃偉哲說，台南市鳳梨、芒果、芝麻、蘭花等農產品產量在全國數一數二，需要全國消費者支持，台南到嘉義距離近、互動密切，農產新鮮直達更美味，也符合「食在地、吃當季」永續目標，相信在匯聚人氣、充滿消費力的嘉義市展售，有助拓展台南農產品市場。

為讓嘉義市民體驗最正宗府城風味，包含「玉井之門」、「春歸梅嶺」、「農產運銷公司」、「合口味」、「綠野仙蹤農場」、「鹽水農會」、「黃金泡菜」、「蜂和小鎮」、「鹽水橋南社區肉粽」、「大水缸」、「鮮烤蚵仔」、「芝麻先生」、「國基漁場」、「下午山點半」、「劉蓮忘返」等15攤業者及品牌，現場展售果乾、肉乾、農漁特產、冰品、飲品等，讓民眾一站購足台南精華。

台南市長黃偉哲（左三）與嘉義市長黃敏惠（右二）同框促銷台南農特產。（記者王善嬿攝）

台南市長黃偉哲（左）分送鳳梨給民眾試吃。（記者王善嬿攝）

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