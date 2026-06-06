走讀客庄銅鑼中平 「五穀好日仔」展青銀創生活力

「中平走讀小旅行」帶領民眾深入聚落，認識地方農產。（苗栗縣青銀創生暨文化發展協會提供）

苗栗縣青銀創生暨文化發展協會主辦的「五穀好日仔」活動，今（6）日在銅鑼鄉中興國小熱鬧登場，以中平地區農產特色與客庄農村文化為主軸，結合走讀小旅行、好農市集、米食推廣、親子手作、泡泡體驗及舞台表演等多元內容，吸引眾多親子家庭、在地居民及外地遊客參與，為地方注入熱絡人潮。

活動以「五穀」為核心，呈現中平地區與農業緊密相連的生活文化。現場融入稻米、紅棗、芋頭、白蘿蔔及仙草等在地農產元素，透過市集展售、米食試吃及手作體驗，讓民眾近距離感受農村文化與產業特色。

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此外，「中平走讀小旅行」帶領民眾深入聚落，認識地方信仰、水圳文化、伯公信仰及農村景觀，透過導覽解說了解居民與土地共生的生活智慧，也讓親子家庭在戶外探索中認識家鄉文化。

客委會主任秘書吳克能、縣長鍾東錦、縣議員羅貴星、陳春暖、黃芳椿、陳品安，與銅鑼鄉民代表會主席林九炲及多位鄉民代表、各里里長等人出席活動開幕，場面熱鬧。

協會指出，未來將持續結合青年參與、長者智慧及地方產業能量，深化文化走讀、農產推廣與體驗經濟，打造具有辨識度的年度農村節慶品牌，帶動地方產業發展與社區永續。

「中平走讀小旅行」帶領民眾深入聚落，認識地方水圳文化。（苗栗縣青銀創生暨文化發展協會提供）

「五穀好日仔」活動在銅鑼鄉中興國小熱鬧登場。（苗栗縣青銀創生暨文化發展協會提供）

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