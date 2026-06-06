為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    海大500封成績單延誤遭退回 王鴻薇轟交通部失能：陳世凱還請假擺拍作秀

    2026/06/06 17:37 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    海洋大學上週五寄出申請入學甄試成績單，卻傳出有500封郵件延誤，被發回基隆郵局。對此，國民黨立委王鴻薇今怒批，中華郵政斥資逾200億元打造的A7物流園區才爆發癱瘓與投遞延誤，如今又影響考生權益，交通部卻一聲不吭。她砲轟陳世凱，5月部會底下出這麼多包，嚴重影響民生，如今陳卻在生日當天請假去淡江大橋露臉擺拍作秀，讓人民根本笑不出來。

    王鴻薇指出，交通部接連出事，5月25日高鐵才因為號誌訊號異常，引發近年來最嚴重誤點，陳世凱自己和多名立委都受困高鐵列車上，結果高鐵董事長史哲不但第一時間沒有出來回應，被國民黨立委萬美玲質疑神隱時，還說當下不干首長的事，應變完後才由首長出面，最後甚至質詢到一半，不知道是不是心虛，突然就自己走掉離開備詢台。

    王鴻薇表示，無獨有偶，中華郵政斥資逾200億元打造A7物流園區卻數度發生郵件延遲投遞情形，5月4日正式營運後再爆出，許多包裹與掛號郵件無法於時效內完成投遞，甚至有民眾在臉書「郵局郵政全民開講」發文指出，「寄一封掛號，1周都還沒寄到，一查才聽櫃檯說A7癱瘓」。

    王鴻薇說，今天又爆出，國立海洋大學上周五透過限時掛號寄出近2000份升學成績單，沒想到選填志願截止日都快到了，部分考生卻遲遲沒收到信，直到今天主管機關交通部卻一聲不吭。

    王鴻薇怒批，更不要說毒駕問題頻傳，整個5月交通部底下出這麼多包，還都是嚴重影響民生，更是民怨沸騰，部會早該進入一級警戒，但陳世凱還有時間在生日的時候，特別請假去淡江大橋露臉擺拍作秀，部長生日快樂，但人民恐怕是笑不出來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播