國定民俗台南北門南鯤鯓廟進香期最熱鬧來了 大、小進香團1天500團

台南北門南鯤鯓代天府廟埕擠滿各地前來進香的神轎、陣頭和香客，進香團有的抵達，有的出廟，進出呈現進香熱鬧景象。（記者楊金城攝）

迓媽祖後，農曆4月「王爺生」登場，國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」在今天（6日）、明天的進香情形最熱鬧，儘管天氣炎熱，台南北門南鯤鯓代天府擠滿各地前來進香的神轎、陣頭和香客，鑼鼓喧天，施放鞭炮和煙火，估算大、小進香團1天超過500團，非常熱鬧。

有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府，奉祀的「大王」李府千歲的神誕日是農曆4月26日，「五王」范府千歲的神誕日在農曆4月27日，只差一天，是南鯤鯓廟全年第一個進香期，也是南鯤鯓廟最熱鬧、香客最多的進香期。

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「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」在進入農曆4月後，例假日的進香人潮就一週比一週熱鬧，許多從南鯤鯓廟分靈的宮廟、全球鯤鯓王聯誼會友宮都會擇訂吉日返回南鯤鯓進香謁祖，有各式陣頭隨香，廟埕有如上演一場藝陣嘉年華會。

南鯤鯓廟指出，今年進香人數最多的是台南北門三寮灣東隆宮，組成約1400人進香團，今天抵達的臺北鎮北宮也出動約600人進香團，光是今、明2天，1天登記進香的進香團在200團以上，但以往年進香情形，未登記的進香團是事先登記的1.5倍以上。

南鯤鯓廟總幹事侯賢名表示，南鯤鯓廟至今分靈廟宇有2萬6千多間，每年前來南鯤鯓廟的香客近千萬人次，國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」登場，最能突顯南鯤鯓王爺文化的影響力。

南鯤鯓廟第2個進香期為農曆6月18日的「二王」池府千歲神誕日，第3個進香期為農曆8月15日的「四王」朱府千歲神誕日，第4個進香期為農曆9月15日的「三王」吳府千歲神誕日。

南鯤鯓廟進香期有如藝陣嘉年華。（記者楊金城攝）

台南北門南鯤鯓代天府拜亭前的進香團，神轎接序前來，非常熱鬧。（記者楊金城攝）

南鯤鯓廟進香期有如藝陣嘉年華。（記者楊金城攝）

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