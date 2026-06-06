為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從奇美博物館到黃金海岸 「一騎i台南」吸引千人共騎20公里綠色旅程

    2026/06/06 18:05 記者洪瑞琴／台南報導
    「一騎i台南」吸引約1200位民眾熱情參與。（南市體育局提供）

    「一騎i台南」吸引約1200位民眾熱情參與。（南市體育局提供）

    響應世界自行車日，今（6）日「一騎i台南」自行車活動，吸引約1200位民眾熱情參加，很多家長帶小朋友一起騎車，用最輕鬆的方式享受運動，順便感受台南的城市風景。

    活動路線從奇美博物館出發，沿二仁溪自行車道一路騎到黃金海岸，再到南區親水公園，全程約20公里。整體路線平坦，不會太困難，吸引親子參加，一路上可以看到海岸風光，也能接觸自然生態，邊騎車邊放鬆。

    活動特別邀請日本滋賀縣一起參與交流，透過自行車活動促進城市間友好互動。活動結束後，很多民眾順道前往黃金海岸、親水公園或奇美博物館周邊走走，用很輕鬆的方式度過一個充實又有活力的週末。

    台南市副市長葉澤山表示，目前台南已建置45條自行車道，總長約754公里，整體規模相當完整。同時持續推動YouBike 2.0公共自行車系統，到今年6月為止，使用人次已經突破1431萬，顯示越來越多市民願意用自行車作為日常交通工具。市府也希望在今年底前，能達成825個站點、8000輛車的目標，讓騎車更方便。

    台南擴大全市自行車道與YouBike網絡，打造友善騎行城市。（南市體育局提供）

    台南擴大全市自行車道與YouBike網絡，打造友善騎行城市。（南市體育局提供）

    奇美博物館阿勃勒盛開，參加「一騎i台南」單車遊的民眾順道走走，享受水岸綠意。（記者洪瑞琴攝）

    奇美博物館阿勃勒盛開，參加「一騎i台南」單車遊的民眾順道走走，享受水岸綠意。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播