從奇美博物館到黃金海岸 「一騎i台南」吸引千人共騎20公里綠色旅程

「一騎i台南」吸引約1200位民眾熱情參與。（南市體育局提供）

響應世界自行車日，今（6）日「一騎i台南」自行車活動，吸引約1200位民眾熱情參加，很多家長帶小朋友一起騎車，用最輕鬆的方式享受運動，順便感受台南的城市風景。

活動路線從奇美博物館出發，沿二仁溪自行車道一路騎到黃金海岸，再到南區親水公園，全程約20公里。整體路線平坦，不會太困難，吸引親子參加，一路上可以看到海岸風光，也能接觸自然生態，邊騎車邊放鬆。

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活動特別邀請日本滋賀縣一起參與交流，透過自行車活動促進城市間友好互動。活動結束後，很多民眾順道前往黃金海岸、親水公園或奇美博物館周邊走走，用很輕鬆的方式度過一個充實又有活力的週末。

台南市副市長葉澤山表示，目前台南已建置45條自行車道，總長約754公里，整體規模相當完整。同時持續推動YouBike 2.0公共自行車系統，到今年6月為止，使用人次已經突破1431萬，顯示越來越多市民願意用自行車作為日常交通工具。市府也希望在今年底前，能達成825個站點、8000輛車的目標，讓騎車更方便。

台南擴大全市自行車道與YouBike網絡，打造友善騎行城市。（南市體育局提供）

奇美博物館阿勃勒盛開，參加「一騎i台南」單車遊的民眾順道走走，享受水岸綠意。（記者洪瑞琴攝）

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