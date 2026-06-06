視察營建剩餘土石方管理、去化推動 卓揆指示3大要求

關心全台營建剩餘土石方管理及去化推動情形，行政院長卓榮泰4日至6日連續3天分別前往台北港、台中港及高雄港視察。（行政院提供）

關心全台營建剩餘土石方管理及去化推動情形，行政院長卓榮泰4日至6日連續3天分別前往台北港、台中港及高雄港視察。卓揆指示務必做好「土方進場秩序管理」、「提高運轉效率」及「守護周遭環境安全」三大要求，並進一步提出「能快就快、能增量就增量、確保周遭環境安全」的各項計畫。政府存在的意義就是為人民解決問題，期盼中央與地方政府保持溝通、相互合作，共同為國家均衡發展持續努力。

卓揆表示，自今（2026）年初營建剩餘土石方問題出現以來，行政團隊一直積極努力尋找解決方案，不論是推動填海造陸或設置小型暫置場，皆面臨選址不易及行政程序繁複等挑戰，但政府仍會在時間內盡全力完成。台灣正邁入國家級填海造陸計畫，不僅攸關國家國土完整性與環境復育，亦為解決國內各項工程所產生的營建剩餘土石方，是我國土地開發利用的重大政策。

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卓揆指示台北港、台中港及高雄港務必做好三大要求：第一是「土方進場秩序管理」，包括砂石車等大型車輛能否井然有序接續進出、場內及場外動線是否順暢無阻，讓工地與港區整體運作不會發生任何阻礙，避免「為了解決一個問題，卻產生另一個新問題」。第二是「提高運轉效率」，除應管控每台車輛進出時間，以及兼顧業者排班需求外，也務必以最簡便的流程簡化土方暫置及去化申請作業，提高處理效率。

卓揆強調，第三則是「守護周遭環境安全」，除確保港區內部安全外，更重要的是周遭居民的交通安全及社區環境安全，務必做好敦親睦鄰工作，請地方鄰里辦公室共同協助，中央也會隨時與地方和民意代表保持密切溝通聯繫，確保在第一時間掌握各種突發狀況。

針對全國填海造陸收容土方推動情形，內政部國土署表示，政府持續推動國家級填海造陸計畫，同時增加港區及產業用地，未來台北港合計可收容土方約為5041萬立方公尺，台中港及彰濱產業園區分別約為1400萬立方公尺、513萬立方公尺，高雄港及布袋港分別約為5800萬立方公尺、200萬立方公尺。

在營建土方全國大型暫置場推動方面，國土署指出，目前北部台北港北淤砂區暫置量約為56萬立方公尺，中部彰濱產業園區約為144萬立方公尺，南部則包含台南沙崙等6處約為280萬立方公尺，以及「南星計畫」約為728萬立方公尺，串聯填海造陸或需土工程，提供合法穩定的去化管道。

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