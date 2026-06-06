為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    視察營建剩餘土石方管理、去化推動 卓揆指示3大要求

    2026/06/06 17:06 記者鍾麗華／台北報導
    關心全台營建剩餘土石方管理及去化推動情形，行政院長卓榮泰4日至6日連續3天分別前往台北港、台中港及高雄港視察。（行政院提供）

    關心全台營建剩餘土石方管理及去化推動情形，行政院長卓榮泰4日至6日連續3天分別前往台北港、台中港及高雄港視察。（行政院提供）

    關心全台營建剩餘土石方管理及去化推動情形，行政院長卓榮泰4日至6日連續3天分別前往台北港、台中港及高雄港視察。卓揆指示務必做好「土方進場秩序管理」、「提高運轉效率」及「守護周遭環境安全」三大要求，並進一步提出「能快就快、能增量就增量、確保周遭環境安全」的各項計畫。政府存在的意義就是為人民解決問題，期盼中央與地方政府保持溝通、相互合作，共同為國家均衡發展持續努力。

    卓揆表示，自今（2026）年初營建剩餘土石方問題出現以來，行政團隊一直積極努力尋找解決方案，不論是推動填海造陸或設置小型暫置場，皆面臨選址不易及行政程序繁複等挑戰，但政府仍會在時間內盡全力完成。台灣正邁入國家級填海造陸計畫，不僅攸關國家國土完整性與環境復育，亦為解決國內各項工程所產生的營建剩餘土石方，是我國土地開發利用的重大政策。

    卓揆指示台北港、台中港及高雄港務必做好三大要求：第一是「土方進場秩序管理」，包括砂石車等大型車輛能否井然有序接續進出、場內及場外動線是否順暢無阻，讓工地與港區整體運作不會發生任何阻礙，避免「為了解決一個問題，卻產生另一個新問題」。第二是「提高運轉效率」，除應管控每台車輛進出時間，以及兼顧業者排班需求外，也務必以最簡便的流程簡化土方暫置及去化申請作業，提高處理效率。

    卓揆強調，第三則是「守護周遭環境安全」，除確保港區內部安全外，更重要的是周遭居民的交通安全及社區環境安全，務必做好敦親睦鄰工作，請地方鄰里辦公室共同協助，中央也會隨時與地方和民意代表保持密切溝通聯繫，確保在第一時間掌握各種突發狀況。

    針對全國填海造陸收容土方推動情形，內政部國土署表示，政府持續推動國家級填海造陸計畫，同時增加港區及產業用地，未來台北港合計可收容土方約為5041萬立方公尺，台中港及彰濱產業園區分別約為1400萬立方公尺、513萬立方公尺，高雄港及布袋港分別約為5800萬立方公尺、200萬立方公尺。

    在營建土方全國大型暫置場推動方面，國土署指出，目前北部台北港北淤砂區暫置量約為56萬立方公尺，中部彰濱產業園區約為144萬立方公尺，南部則包含台南沙崙等6處約為280萬立方公尺，以及「南星計畫」約為728萬立方公尺，串聯填海造陸或需土工程，提供合法穩定的去化管道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播