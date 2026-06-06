讓特教生不再奔波！新竹縣砸11億打造特教資源大樓 拚2028年啟用

新竹縣特殊教育資源大樓完工模擬圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣有3000多名特教生，但新竹縣特殊教育資源中心長年借駐新豐鄉山崎國小，家長必須帶著孩子奔波。縣府投入11億餘元經費，於國立新竹特教學校旁興建特教資源大樓，歷經變更程序後終於決標，串聯教育、社政、勞政等資源，預計下週開工，2028年下半年完工。

新竹縣府說，新竹縣特殊教育資源大樓興建工程總經費11億2796萬餘元，由教育局基金、社會處公務預算及公益彩券基金、勞工處身心障礙者就業基金支應。基地原為特教用地，個案變更為機關用地；委託規劃設計監造發包後，為擴大用途納入社政等需求，再辦理都審變更，因此工程案延到4月第二次公開招標，上月完成評選決標。

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新竹縣特教資源大樓量體為地上5層建物、地下2層停車場。除了規劃提供特殊教育鑑定、輔具、特殊教育教師增能空間，將結合社會處早療、勞工處身心障礙者職業重建中心及家庭教育中心身心障礙者家庭服務，串聯教育、社政、勞政等相關資源。

縣議員蔡蕥鍹說，特教資源中心長年設在山崎國小，許多特教生需要早療服務或使用特教資源協助，家長得帶著孩子舟車勞頓，跑到新竹市尋求協助。特教大樓預定地閒置多年終於要蓋了，希望如期如質完工，讓特教生有更多資源可就近使用。

新竹縣政府將投入11億餘元經費，於國立新竹特教學校旁興建特教資源大樓，2028年下半年完工。（記者廖雪茹攝）

新竹縣特殊教育資源大樓完工模擬圖。（新竹縣政府提供）

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