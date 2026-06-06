科技快速改變世界 高大校長：未來留給願意學習成長的人

高雄大學舉行第23屆畢業典禮。（高雄大學提供）

國立高雄大學今（6）日舉行第23屆畢業典禮，校長陳啓仁勉勵畢業生，在人工智慧快速發展、產業結構持續轉型及全球環境變遷加劇的時代中，未來不是留給最完美的人，而是留給願意學習、持續成長的人。

陳啓仁期盼同學以專業回應社會需求、以責任感面對人生挑戰，並發揮正向影響力，讓社會因自己的存在而變得更好。他強調，專業能力決定一個人能走多快，責任感則決定能走多遠，而真正有價值的人生，不只是獲得多少，更在於付出多少。

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受邀的友達光電能源事業群總經理林恬宇表示，自己有著與台下畢業生年齡相仿的孩子，因此特別能理解年輕世代面對畢業時的期待與不安。回顧30多年職涯歷程，從科技產業到再生能源領域，歷經多次跨領域轉換與不同職務歷練，他坦言人生並非照著計畫前進，職涯發展更像是不斷重新規劃路線的導航過程，那些曾經以為走錯的路，往往都成為未來成長的重要養分。

面對快速變遷的時代，林恬宇指出，從網路、智慧型手機到人工智慧崛起，世界變化速度遠超過過去，因此最重要的能力不是預測未來，而是培養面對變化的勇氣與韌性。他勉勵畢業生保持樂觀正向、培養終身學習能力，並重視身心健康與社會責任，在追求個人成就的同時，也持續為社會創造正向影響力。他並鼓勵畢業生勇敢追夢，不要替自己太早設限，因為未來屬於年輕世代，擁有無限可能。

高大校長陳啓仁說，未來是留給願意學習、持續成長的人。（高雄大學提供）

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