為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    科技快速改變世界 高大校長：未來留給願意學習成長的人

    2026/06/06 16:31 記者蔡清華／高雄報導
    高雄大學舉行第23屆畢業典禮。（高雄大學提供）

    高雄大學舉行第23屆畢業典禮。（高雄大學提供）

    國立高雄大學今（6）日舉行第23屆畢業典禮，校長陳啓仁勉勵畢業生，在人工智慧快速發展、產業結構持續轉型及全球環境變遷加劇的時代中，未來不是留給最完美的人，而是留給願意學習、持續成長的人。

    陳啓仁期盼同學以專業回應社會需求、以責任感面對人生挑戰，並發揮正向影響力，讓社會因自己的存在而變得更好。他強調，專業能力決定一個人能走多快，責任感則決定能走多遠，而真正有價值的人生，不只是獲得多少，更在於付出多少。

    受邀的友達光電能源事業群總經理林恬宇表示，自己有著與台下畢業生年齡相仿的孩子，因此特別能理解年輕世代面對畢業時的期待與不安。回顧30多年職涯歷程，從科技產業到再生能源領域，歷經多次跨領域轉換與不同職務歷練，他坦言人生並非照著計畫前進，職涯發展更像是不斷重新規劃路線的導航過程，那些曾經以為走錯的路，往往都成為未來成長的重要養分。

    面對快速變遷的時代，林恬宇指出，從網路、智慧型手機到人工智慧崛起，世界變化速度遠超過過去，因此最重要的能力不是預測未來，而是培養面對變化的勇氣與韌性。他勉勵畢業生保持樂觀正向、培養終身學習能力，並重視身心健康與社會責任，在追求個人成就的同時，也持續為社會創造正向影響力。他並鼓勵畢業生勇敢追夢，不要替自己太早設限，因為未來屬於年輕世代，擁有無限可能。

    高大校長陳啓仁說，未來是留給願意學習、持續成長的人。（高雄大學提供）

    高大校長陳啓仁說，未來是留給願意學習、持續成長的人。（高雄大學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播