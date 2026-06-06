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    首頁 > 生活

    中捷藍線爆還需千億才蓋得完經費哪裡來？捷工局想出這條路

    2026/06/06 16:32 記者蘇孟娟／台中報導
    台中捷運藍線主線工程尚未啟動，核定預算1615億已不敷使用。（台中市府提供）

    台中捷運藍線主線工程尚未啟動，核定預算1615億已不敷使用。（台中市府提供）

    台中捷運藍線迄今尚未進入主線土建工程實質開工，卻驚爆藍線核定預算1615億已不夠用，須增近千億才可望完成後續11個地下站工程，外界質疑千億預算將從何而來？捷工局長蘇瑞文指出，會向交通部提報重大工程修正計畫爭取補助，去年高雄捷運黃線也是申請修正計畫，獲行政院核准追加906億，未來藍線增千億若獲核准，中央補助約4成，台中須自籌600餘億。

    台中捷運藍線沿台中最重要交通要道台灣大道規劃，但台中市長盧秀燕8年市長任期剩7個月，藍線進度大延宕，時程一拖再拖，藍線成本愈漲愈高，原1615億預算竟已不夠用，須新增千億預算才蓋得完，各界關注藍線成本暴增之餘，更憂高達千億之譜的預算從何而來。

    蘇瑞文指出，會依行政院重大公共建設修正計畫等相關規定，向交通部提報修正計畫，追加千億預算並爭取補助；他強調，不僅台中出現捷運預算增加問題，去年高雄捷運黃線就申請修正計畫追加906億，並已獲行政院核准，未來藍線增千億若獲核准，中央補助約4成，台中須自籌600餘億。

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