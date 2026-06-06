東方白鸛幼鳥遭風機「腰斬」慘死！專家揭「生態陷阱」籲借鏡日本

日前一隻幼鳥飛行時遭風機「腰斬」，引發生態界關注。國立屏東科技大學特聘研究員孫元勳認為，應借鏡日本經驗，讓鳥避開電力設施築巢，從根本解決生態危機問題。（吳明宜提供）

今年3月在雲林二崙濁水溪沿岸出生的3隻瀕危珍稀東方白鸛幼鳥，寫下全球最低緯度繁殖紀錄，不過日前一隻幼鳥飛行時遭風機「腰斬」引發生態界關注。國立屏東科技大學特聘研究員孫元勳認為，應借鏡日本經驗，讓鳥避開電力設施築巢，從根本解決生態危機問題。

麥仔寮文化協會理事長吳明宜表示，去年12月底，一對東方白鸛在二崙濁水溪畔高壓電塔築巢，成功孵育3隻幼鳥，今年5月18日幼鳥離巢隨親鳥學飛並在濁水溪畔覓食。豈料本月4日一隻幼鳥被農民發現，鳥體斷成兩節，慘死在濁水溪北岸彰化大城鄉一隻風機下方，經生物多樣性研究所判斷後，確認在飛行遭風機擊中，生態保育問題再度引起關注。

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孫元勳表示，1989年關渡曾出現東方白鸛在電塔築巢並導致跳電，沿海電塔因應鹽害，每個月都需進行礙子清洗作業，不過鳥兒也常因作業干擾而被迫離巢，今年能在雲林境內電塔築巢並繁衍，推測因電塔未被及時清理，才讓東方白鸛有機會完成孵育。

孫元勳認為，東方白鸛習性原在高處築巢，但在電塔上繁殖對電力安全及鳥類生存有威脅，可能引發跳電事故，且根據在電塔上出生的幼鳥在練飛階段觸電率高達1.5%，在電塔築巢對東方白鸛來說猶如陷入「生態陷阱」。

孫元勳表示，日本已累積3、40年復育經驗，明確採取「不鼓勵電塔築巢」的立場，一旦發現東方白鸛築巢即予拆除，並轉而透過NGO團體與相關單位合作，在安全區域架設約12米高的人工巢塔，目前已廣設百餘座，約半數有東方白鸛利用，我國也可參考日本經驗，透過完善的人工巢塔導引，從根本解決生態陷阱問題。另若幼鳥還沒離巢前進行繫放，可觀察飛行路徑，也有機會在幼鳥受傷時及時救援。

吳明宜表示，為永續保育東方白鸛，林保署南投分署、水利署第4河川分署等單位6月9日將邀日本學者專家佐竹節夫、菊地直樹等人來台交流，會中就人類社會如何與自然共存、台灣東方白鸛研究之展望進行探討，也會詢問日本學者針對近日雲林東方白鸛目前生態危機問題，與本學者討論，找出適合的解決方法。

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