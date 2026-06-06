竹市兒少保護社工剩一督一員 ? 鄭美娟議員主張補足社工員額

新竹市兒少保護案件多但社工嚴重不足，市議員鄭美娟憂恐出現破口。（擷取自網路社群貼文）

新竹市兒少保護案件日漸增加，但協助處理案件的社工嚴重不足，有網友在社群發文提到，「竹市的兒少保護社工剩一督一員，這消息太驚人了」，市議員鄭美娟也接獲相關陳情訊息，認為兒少保護工作案件多，但沒有社工協助及訪視和追蹤，恐讓兒少保護工作出現破口。

市府社會處表示，竹市114年度每月平均受理的兒少保護案量約34案。而市府保護性社工中屬於兒少保組的編制應配置12名員額，但目前在職者為4名，另有1名育嬰留職停薪。為讓案件處理即時，確保兒少安全及權益，目前兒少保護案件是由所有保護性社工共同處理及進行追蹤。

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鄭美娟提到，若以社會處所提每個月受理34件的兒少案件量能，目前僅3名社工協助處理案件，是嚴重不足，更可能造成破口，社會處應想方設法補足社工員額，除保障兒少保護案件能被受理，後續社工的追蹤與訪視才是最重要的。

新竹市兒少保護案件多但社工嚴重不足，市議員鄭美娟憂恐出現破口。（記者洪美秀攝）

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