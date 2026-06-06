高雄端午龍舟賽19日開划 192隊爭奪120萬獎金

啦啦隊女神安芝儇擔任愛河龍舟嘉年華活動代言人，手持硃筆為龍舟點睛。（高雄市運發局提供）

端午節連假將至，高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽將於19日起一連3天在愛河水域盛登場，今年吸引192支隊伍、逾4000位龍舟好手報名參賽，共角逐120萬元的總獎金，韓籍啦啦隊員安芝儇也將與市長陳其邁領軍的高雄隊參與國際友誼賽挑戰，感受台灣端午節傳統划龍舟的樂趣。

愛河龍舟賽今依古禮舉辦龍舟點睛儀式，祈求活動順利平安。運發局長侯尊堯指出，愛河龍舟嘉年華每年吸引超過20萬名遊客熱情參與，今年報名隊伍比去年的160隊增加32隊，尤其吸引多支駐台代表處組隊參加。

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今年賽事精彩程度堪稱歷年之最，競爭最激烈的「大型傳統龍舟公開組」總獎金高達20萬元，已吸引日月光、中鋼、健身工廠及海軍官校等實力堅強的勁旅參賽；今年也特別將競技小龍女子組總獎金提高至12萬元，縮小與男子組獎金差距；另設有自強組、新住民組、40+組及國中組等組別，擴大參與對象，落實龍舟全民運動理念。

3天的愛河龍舟嘉年華也有藝文演出、市集等熱鬧活動，19日開幕典禮邀請紙風車劇團於228和平紀念公園演出，20日晚間安排皮影戲展演；河東路及河西路兩岸連續3天設有文創市集。此外，還有親子龍舟體驗、運動闖關、立蛋與綁香包等文化體驗活動，以及飛馬燈與「鰲躍龍翔」主燈燈光秀。

運發局長侯尊堯率領貴賓共同為龍舟點睛開光，象徵祥龍甦醒、蓄勢待發。（高雄市運發局提供）

高雄龍舟嘉年華龍舟準備好了。（高雄市運發局提供）

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