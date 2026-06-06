台南市16歲成年禮登場 176位學生「轉大人」要負起責任

台南市16歲成年禮，穿越「成年之門」，鑽轎腳接受觀音佛祖的庇佑。（記者楊金城攝）

台南市16歲成年禮（溪北場）今天（6日）在白河關子嶺火山碧雲寺登場，為大新營區13所國、高中職生176人祝福，成年禮透過奉茶謝恩、健走、時光走廊、野外求生闖關、開智慧手、鑽轎腳、祈福敲鐘，期許學生以感恩、回饋和謙虛的心，今天起「轉大人」後要負起責任，為學生們留下難忘的成長回憶，也展現「我16，青春無限」的歡樂。

台南「做16歲」是具有意義和歷史價值的特有民俗，由白河區公所主辦今年台南市溪北場16歲成年禮，包括市府副秘書長殷世熙、碧雲寺董事長陳清鏗、白河區長董麗華、議員李宗翰、沈家鳳等人都出席給予祝福和勉勵，由殷世熙頒發成年禮證書，期許學子在成年禮儀式後，體認自己存在的意義，真正負起對自己、家庭和社會的責任。

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董麗華說，台南特有民俗做16歲代表「轉大人」，舉辦16歲成年禮傳承台南民間的習俗，勉勵學生透過成年禮，體認家人、社會的期待及自我期許，奮發向上。

溪北場成年禮有來自白河、後壁、東山、新營、柳營、鹽水等13校、176位學生參加，今年特別有新營育德工家的柬埔寨、印尼4位外籍生參加，為來台求學留下難忘的台南16歲成年禮體驗；成年禮從奉茶謝親恩開始，接著學生進行碧雲火泉步道健走、野外求生闖關，鍛鍊體魄。

成年禮並布置時光走廊，讓學生穿越誕生、成長、教育、到成年之門，回憶成長歷程，接受祝福，鼓勵學子們朝人生的目標勇敢邁進；也安排學生鑽轎腳，由碧雲寺的觀音佛祖庇佑賜福，最後敲鐘祈福，象徵「轉大人」後，要有獨立自主的能力，好好規劃自己的人生，在未來人生各階段考驗中後，成為有為的社會青年。

新營新東國中學生參加成年禮穿越生命的歷程。（記者楊金城攝）

新營南新國中學生開心參加16歲成年禮，接受祝福、期許自己。（記者楊金城攝）

16歲成年禮，白河國中學生參加碧雲火泉步道健走。（記者楊金城攝）

16歲成年禮安排奉茶謝恩。（記者楊金城攝）

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