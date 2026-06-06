外送員食安訓練擬上路 公衛師公會籲從「算時數」升級「驗能力」

食藥署預告「外送員之食品衛生安全教育訓練實施辦法」草案，外送員送餐前將強制上食安課。（資料照）

食藥署4日預告訂定「外送員食品衛生安全教育訓練實施辦法」草案，規劃新進外送員執業前須完成至少一小時食品衛生安全教育訓練，在職外送員每年也須接受一小時訓練。對此，台北市公共衛生師公會今（6）日表示，肯定政府主動將外送食安納入制度化管理，但建議未來可進一步從「算時數」走向「驗能力」，透過標準化教材、情境式測驗及分級稽核等機制，讓訓練更具實質成效。

台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏指出，外送平台已成為民眾日常飲食的重要通路，食品安全風險也從餐飲製作端延伸至配送過程。包括溫度控制、冷熱食分裝、包裝完整性及配送時效等環節，都可能影響食品衛生品質，因此食藥署主動納管外送食安，展現與時俱進的管理思維，方向值得肯定。

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翁瑞宏表示，食藥署預估新制將影響全台約十萬名外送員，勞動部職業安全衛生署統計外送從業人數更已超過14萬人，規模相當可觀，也更凸顯建立完善訓練制度的重要性。

公衛師公會理事蔡秉兼分析，草案要求外送員完成一小時食安訓練，並開放由平台業者或認可機構辦理，兼顧覆蓋率與產業彈性，是務實可行的制度設計。不過，未來仍可進一步強化平台自辦課程品質、線上學習身分驗證及跨平台稽核標準等面向，確保訓練內容真正貼近外送工作情境。

公衛師公會也提出3項建議，包括建立公版標準化教材，針對溫度控制、冷熱熟食分裝、交付時限及包裝完整性等外送情境設計課程；在平台App導入隨機情境式測驗及定期人臉辨識核銷機制，確認由本人完成訓練；以及建立分級稽核與第三方抽查制度，並結合消費者回報資料，作為調整稽核頻率與管理措施的參考。

公會並引用國際經驗指出，近年各國食安治理已逐漸將管理範圍擴及配送端。美國食品藥物管理局（FDA）與食品保護會議（CFP）已針對第三方外送發布專門食安指引，加州也透過立法規範即食食品運送的溫度控制要求；英國則採風險分級訓練架構，並結合食品衛生評級制度及HACCP紀錄管理。

公衛師公會認為，台灣此次直接以法規要求外送員完成食安訓練，在國際間已屬較積極作法。未來若能進一步將重點從完成時數提升至能力驗證，並兼顧平台責任與稽核機制，將有助提升外送食安管理品質，保障消費者飲食安全。翁瑞宏強調，外送食安是平台、外送員與政府共同承擔的風險治理工作，公會也願意提供公共衛生專業，協助政府持續精進相關制度。

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