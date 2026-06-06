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    首頁 > 生活

    台南「鎮北好行」千人健走 搶先走訪321巷藝術聚落

    2026/06/06 12:49 記者王姝琇／台南報導
    台南「鎮北好行」健走吸引超過千位民眾參與。（記者王姝琇攝）

    台南「鎮北好行」健走吸引超過千位民眾參與。（記者王姝琇攝）

    北區區公所今舉辦「鎮北好行」健走，吸引超過千位民眾參與；活動自公園國小出發，沿途串聯鎮北坊文化園區多處歷史景點與特色廟宇，讓民眾在健走運動的同時，也能深入認識北區豐富的人文歷史與街區風貌。

    健走全程路線約3.2公里，以「健走結合文化體驗」為主軸，串聯大觀音亭暨興濟宮、開基玉皇宮、鎮轅境土地公廟、下土地總祿境廟、三老爺宮、元和宮、烏鬼井及鎮山城隍廟，並開放民眾搶先走訪尚未正式對外開放的321巷藝術聚落，認識前身為日軍步兵第二聯隊軍官宿舍的歷史空間。沿途宮廟貼心提供飲水及點心補給，讓民眾在愉快氛圍中探索在地文化。

    市長黃偉哲表示，北區擁有深厚的人文歷史底蘊，大、小北門一帶保存許多古蹟與百年老店，也吸引許多特色店家進駐，展現新舊融合的城市魅力。透過健走串聯地方文化資產，讓更多市民走進巷弄之餘，也感受北區持續發展的活力與特色。

    北區區長潘寶淑表示，感謝各界熱情參與，公所特別設計專屬紀念章，讓民眾留下珍貴紀念；現場設有健保署、環保局、新樓醫院及北區區公所等宣導攤位；阿蓮牛肉湯公園店與井賀鍋物提供冰棒，北區里長聯誼會則準備冷泡茶供民眾消暑。

    市長黃偉哲為鎮北好行健走活動鳴笛出發。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲為鎮北好行健走活動鳴笛出發。（記者王姝琇攝）

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