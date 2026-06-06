不阻夢想路 成大腦麻生郭宇晨走上畢業舞台

成大校長沈孟儒（左）為郭宇晨授畢業證書。（記者洪瑞琴攝）

國立成功大學法律學系畢業典禮上，一名畢業生的身影格外令人動容。自幼罹患腦性麻痺的郭宇晨，歷經身體限制、求學挑戰，甚至父親驟然離世的人生打擊，始終沒有放棄追求夢想。在家人、師長與同學一路陪伴支持下，他憑藉堅定意志完成大學學業，並在今（6）日畢業典禮上走上舞台接受撥穗與授證，迎接人生重要里程碑。

為了讓郭宇晨能順利上台領取畢業證書，校方特別設置無障礙坡道。當他緩緩走向舞台，全場師生報以熱烈掌聲，見證他多年來克服困境、堅持到底的成果。

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郭宇晨感謝一路陪伴自己的母親。由於雙手受到不自主張力影響，文字輸入與簡報製作對他而言格外困難。許多課堂報告背後，都是母子倆深夜一起討論、反覆修改完成的成果，母親是自己最強大的後盾。

談及面對身體限制與課業壓力的方法，郭宇晨坦言，自己也曾有低潮與懷疑自己的時候，但始終選擇以樂觀態度面對挑戰。他一路支撐自己的信念很簡單，就是「不要因為自己的限制，就放棄自己的人生」。完成大學學業後，郭宇晨計畫投入國家考試，期望未來能成為公務員或取得律師資格，為身心障礙者發聲。

對於同樣身處困境或有身心障礙的學生，郭宇晨也送上真摯勉勵。他說「我們不是超人，也不是只能被同情的人」。每個人的人生步調不同，也許有人走得比較慢、比較辛苦，但這並不代表沒有價值。他鼓勵大家不要因為外在條件而否定自己，要相信每個人都擁有屬於自己的光芒。

郭宇晨畢業典禮，母親帶著先生的照片一起參加畢典做見證。（記者洪瑞琴攝）

成大畢業典禮首次為郭宇晨設置無障礙坡道，好讓他可以上台。（記者洪瑞琴攝）

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