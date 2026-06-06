學美耕心設計師改善大專諮商空間 舒適友善擁抱疲憊心

台南應用科技大學諮商輔導中心，原本個人諮商室與茶水間混雜，透過「學美‧耕心」計畫，重新改造成明亮空間，提升功能性。（記者吳柏軒攝）

現代生活壓力大，許多人習慣心理諮商，在大專校院近年的諮商需求也大增，但校園輔導中心卻機能混雜、缺乏隱私；台灣設計研究院與教育部、建築設計師攜手「學美‧耕心」計畫，打造舒適友善空間，如樹德科大「盒中盒」錯開辦公與諮商室、台南護專將圓潤家具融入準古蹟建物、南應大「靜壤‧耕心」重整空間營造沉靜療癒氛圍。

設研院院長張基義表示，過去大專心輔空間動線混亂、隱私不夠，學美耕心是將心理專業與設計專業結合，讓學生心理安頓、課業學習才會好；由教育部補助，各校提案申請，由設研院媒合設計師團隊，與學輔及諮商人員深度討論空間改善方案，首期計畫推動4校，去年第2期增加到8校，今年陸續完工。

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樹德科技大學王昭雄表示，接了校長發現校內有8名諮商師，才嚇了一跳，而學生反映諮商環境如菜市場，「本來心情不好，進去更加不好」，感謝學美耕心計畫助改善；設計團隊「永哲制作」總監張哲毓表示，原本身心健康中心入口，被所有老師注視，諮商與辦公共用一個走道，隱蔽性不足，故採「盒中盒」在內部形成回字型，重新分流動線，也採內凹式等候包廂，增強隱私性。

台南護理專科學校的學生輔導中心則位在70年歷史的建築內，過往也是諮商、行政及公共使用區域彼此干擾；設計團隊「珸域設計」負責人魏珥婷說，「老建築需要維護，人的心也需要修復」，故用低彩度色彩回應歷史氣質，門口櫃台採圓弧及拉簾供等待者隱私，圓潤家具及柔性燈光也建立同理感的空間語言。

台南應用科技大學諮商輔導中心也面臨動線混亂不明，個人諮商室與茶水間混雜，使用關係緊張，設計團隊「暘築設計」建築師洪裕榮說，空間可以滋養情緒，故將原本動線與機能交織的空間打通，建立清晰且具療癒的空間秩序，也大面積開窗引入自然光線，行政區也獨立不干擾。學務長林成發說，全校8千人，諮商中心責任重大，透過空間重新利用改造，讓學生願意踏出內在世界，接觸諮商人員。

教育部學特司長蔡宜靜表示，社會氛圍步調快、學生壓力大，過去心輔中心的諮商與辦公混雜，學生進來就有阻力，盼逐步透過環境改造，讓學生願意進入，相關專業人員的工作環境也優化，而大專輔導人力也透過修法增加，盼即時提供更多輔導資源。

「學美‧耕心」計畫協助樹德科技大學改造身心健康中心，採內凹式包廂，提升等待者隱私感。（記者吳柏軒攝）

樹德科技大學參與「學美‧耕心」計畫，獲設計師團隊改造身心健康中心，避免過去辦公室跟諮商功能交錯的配置，獨立諮商空間有助專業輔導。（記者吳柏軒攝）

「永哲制作」設計團隊加入「學美‧耕心」計畫，採「盒中盒」概念，將樹德科技大學身心健康中心改造，避免過去學生一進去，就要被所有老師注目的尷尬。（記者吳柏軒攝）

台南護理專科學校學生輔導中心參與「學美‧耕心」計畫透過改造，以低彩度降低視覺壓力，型塑療癒氛圍。（記者吳柏軒攝）

「學美‧耕心」計畫協助改造台南護理專科學校學生輔導中心，設計師用圓弧及拉簾，製造具隱私性的等待空間，降低原本制式、生硬感。（記者吳柏軒攝）

設計師團隊透過「學美‧耕心」計畫，改造台南護理專科學校學生輔導中心，採木質家具保留歷史感，並有巧思的拉椅設計，節省空間。（記者吳柏軒攝）

「學美‧耕心」計畫找來設計團隊，幫台南應用科技大學改造諮商輔導中心，透過色塊、弧形及自然光線，消弭既有空間的冷硬感，也帶來專業安定。（記者吳柏軒攝）

「學美‧耕心」計畫改造台南應用科技大學的諮商輔導中心，將原本動線與機能交織的空間打通，建立清晰且具療癒的空間秩序。（記者吳柏軒攝）

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