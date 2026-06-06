亮起來！鹿港小鎮光影藝術節 功夫熊貓與雲朵朵華麗登場！

鹿港小鎮光影藝術節今年主燈區主角就是功夫熊貓。（施澄淮提供）

一年一度的鹿港小鎮光影藝術節來了！今年大手筆在鹿港溪與藝術村以超吸睛的「功夫熊貓」打造主題燈，在鹿港中山路則有浪漫滿點的「雲朵朵燈海」令人炫目，將從今（6日）晚間點燈，一路點到8月23日！

縣府城觀處表示，今年的小鎮光影藝術節橫跨6、7、8月份，同步迎接鹿港慶端陽與暑假的觀光人潮。因此，今年在鹿港溪與藝術村的主燈區，攜手美國夢工廠公司旗下知名動畫電影《功夫熊貓》打造主題燈區，要取得授權到3D建模、造型設計到圖騰色彩細節，全部都要經過夢工廠官方團隊逐項審核確認，能夠在鹿港重現「功夫熊貓」真的非常不簡單。

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除了主燈區要創造打卡話題以外，鹿港中山路的燈海則是車潮與人潮的最愛，可以步行拍照，也能夠車遊來觀賞入夜燈海。城觀處表示，今年的中山路燈海，主要是傳統建築的圖騰來幻化為燈光符號，今年主角是綻藍與紅粉的雙色雲朵朵，因為在宮廟可以常見的祥雲圖案，以藝術轉化方式來浪漫呈現。

鹿港小鎮光影藝術節將從今晚起點燈，一路點到8月23日，昨天晚間已搶先試燈，許多鹿港人都搶著拍照，因為平日打卡，才不會人比燈還多！

鹿港中山路的雲朵朵燈海晚間亮燈，令人驚豔。（記者劉曉欣攝）

鹿港小鎮光影藝術節今年主燈區主角就是功夫熊貓，藏身在竹林當中。（施澄淮提供）

鹿港小鎮光影藝術節今年主燈區主角就是《功夫熊貓》相關人物。（施澄淮提供）

鹿港中山路的燈海，主要是以傳統建築的圖騰為主。（記者劉曉欣攝）

今年鹿港中山路的燈海，有可愛龍的圖案。（記者劉曉欣攝）

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