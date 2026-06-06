老師不是超人！ 國教盟籲家長理解與支持教師

國教盟理事長王瀚陽呼籲家長理解與支持教師。圖為國教盟過往開記者會關注職場心理健康。（資料照）

教師墜樓不幸事件引關注。國教行動聯盟理事長王瀚陽在「師友雙月刊」第657期發表「教師身心調適假——給家長上的一堂課」一文指出，教師身心調適假討論的核心，不只是教師多了幾天假，而是社會能否重新理解教師承受的壓力，以及建立更健康的親師合作關係。他強調，老師不是超人，親師關係不應是服務提供者與消費者的關係，而應是共同陪伴孩子成長的夥伴。

王瀚陽以家長視角描述，一早收到老師在班級群組通知請身心調適假時，第一時間想到的是考試進度與代課安排，但隨即意識到，真正值得關注的是教師必須透過制度，才能為自己爭取片刻喘息空間。

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他指出，許多家長習慣將老師視為承接家長焦慮的第一線，卻忽略教師同樣需要被支持與照顧。老師不是超人，必須先照顧好自己，才有力量照顧學生與班級。

王瀚陽也引用國教行動聯盟與台灣心理健康聯盟2024年公布的職場心理健康調查指出，76％受訪者認為工作壓力已嚴重影響心理狀態，超過84％反映睡眠品質下降，77％坦言壓力已影響家庭與人際關係。另據OECD TALIS調查，台灣、日本、韓國及香港教師面臨的職場心理健康風險居全球前段。

王瀚陽並舉兩個例子，一名偏鄉教師長期陪伴聽損學生，甚至協助募款購置助聽器，投入大量心力照顧孩子；另一名任教8年的中學教師則因長期高壓工作，最終出現情緒耗竭現象，兩人差別在於快要撐不住時，是否有人願意伸手接住。

他表示，教育部去（2025）年10月增訂教師身心調適假，每學年可請3天且免附證明，但制度建立只是第一步，更重要的是改變社會對教師休息的看法。如果教師請假就被質疑、休息就被貼上不夠認真的標籤，再好的制度也難以發揮作用。

王瀚陽認為，親師關係不應是服務提供者與消費者的關係，而應是共同陪伴孩子成長的夥伴。家長選擇理解而非質疑，不只是支持教師個人，更是在維護孩子未來的教育品質，教師身心調適假給教師喘息空間，但讓制度發揮作用的，是家長願意放下「我的孩子怎麼辦」的焦慮，理解教師的休息也是教育品質的一部分，最好的教育，不只是把孩子送上舞台，更是願意守護帶領孩子走上舞台的人。

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