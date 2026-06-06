內政部第四階「永續提升人行安全計畫」 桃園市9案獲2億元補助

內政部第四階「永續提升人行安全計畫」，桃園市共獲得2億元補助。（工務局提供）

內政部與交通部共同推動的「永續提升人行安全計畫」，內政部上個月公布第四階核定名單，桃園市政府在競爭型評選中共7項提案及2規劃案獲得補助，補助金額將近2億元；工務局主任秘書吳慧敏表示，補助經費將挹注於多項重要路段的人行環境改善工程與智慧空間規劃，翻轉過往以車為本的傳統思維。

第四階永續提升人行安全計畫競爭型補助計畫評選審查，核定補助總經費達新臺幣2億4296萬5000元，中央補助款達1億9923萬1000元，市府地方配合款則為4373萬4000元。

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獲選的7件工程改善案內容涵括舊城再生、通學安全等面向，包括「蘆竹區光復路等人行友善區改善工程案」、「桃園舊城再生成功路綠廊人本計畫」2路段、「中壢區延平路道路多目標改善工程」、「桃園區中山路道路多目標改善工程」、「龜山區復興街人行通行改善工程」、「大溪區僑愛國民小學人行環境改善工程」等。

至於規劃類2案，為「桃園市人行環境改善規劃與智慧調查計畫—第二期」與「114年桃園市易肇事地點改善研究計畫」，期盼透過大數據分析盤點出區域型路網的人行需求與優先改善順序。

吳慧敏表示，本計畫預期達到「點、線、面」全方位改造效益，不僅實體人行道品質大幅升級，更將建立起兼顧綠色生態與通勤機能的優質路網。

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