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    宜蘭冬山熱氣球夢幻升空 30米「FIN水寶」首度亮相

    2026/06/06 11:50 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭冬山熱氣球夢幻升空， 30米「FIN水寶」首度亮相。（民眾提供）

    宜蘭冬山熱氣球夢幻升空， 30米「FIN水寶」首度亮相。（民眾提供）

    宜蘭冬山熱氣球嘉年華今早於冬山火車站前廣場升空，並首度亮相30公尺高的「FIN水寶」造型熱氣球，搭配飛行員造型「喔熊組長」迷你球，繽紛球體交織舊河道美景，7日及13、14日還有3天活動，民眾可至現場購票，體驗繫留升空俯瞰蘭陽平原。

    熱氣球繫留體驗每場限額120人，清晨5點及下午4點開放現場購票，未搶到票民眾，下午場另有免費地面體驗，可至「幸福冬山」粉專按讚兌換票券，每人2張，數量有限。現場也安排小型移動式熱氣球展示、熱氣球解說區、地面互動體驗及每日夜間光雕秀，活動精彩豐富。

    冬山鄉長林峻輔說，熱氣球是夏季觀光首部曲，7月將由「三奇美徑風箏節」接棒，7、8月另有「冬山紅茶季」登場，將與29個店家合作， 民眾進入店家可免費品嚐紅茶，並贈送紀念小杯子，消費滿600元還可參加摸彩。

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說，熱氣球嘉年華已成冬山指標盛事，帶動地方觀光經濟，在最美車站旁冉冉升空，也象徵冬山觀光向上發展，力邀遊客賞景之餘，順遊冬山老街或搭船遊河，深度體驗夏日活力。

    宜蘭冬山熱氣球嘉年華於冬山火車站前廣場升空，搭配藍天綠地色彩繽紛。（民眾提供）

    宜蘭冬山熱氣球嘉年華於冬山火車站前廣場升空，搭配藍天綠地色彩繽紛。（民眾提供）

    冬山熱氣球嘉年華已成地方指標盛事，帶動觀光經濟發展，民進黨宜蘭縣長林國漳（左）體驗繫留升空。（冬山鄉公所提供）

    冬山熱氣球嘉年華已成地方指標盛事，帶動觀光經濟發展，民進黨宜蘭縣長林國漳（左）體驗繫留升空。（冬山鄉公所提供）

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