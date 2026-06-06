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    首頁 > 生活

    龍元宮「神龍鬧鎮」起駕 為神農大帝慶生

    2026/06/06 11:25 記者謝武雄／桃園報導
    慶祝神農大帝誕辰，龍潭龍元宮與市府舉行神龍鬧鎮活動，地方人士牽著神轎遶境，場面相當熱鬧。（市府提供）

    慶祝神農大帝誕辰，龍潭龍元宮與市府舉行神龍鬧鎮活動，地方人士牽著神轎遶境，場面相當熱鬧。（市府提供）

    神農大帝誕辰為農曆4月26日（今年國曆6月11日），主祀神農大帝的龍潭龍元宮每年都會舉辦盛大祈安遶境，市府配合地方民俗推動「神龍鬧鎮」活動，今早在副市長蘇俊賓等地方人士恭迎神農大帝上神轎後，大批陣頭、大仙尪陪同遶境、踩街，沿途店家、住戶也燃放鞭炮，場面相當熱鬧。

    龍元宮主任委員林錦浪表示，龍元宮創建於清治時代道光年間，迄今超過200年歷史，堪稱是「龍潭大廟」，主祀神農大帝，所到之處皆能消災解厄、護佑眾生、闔境平安，希望在神農大帝的護佑下，所有市民朋友都平安順利。

    蘇俊賓說，神農大帝是農業守護神，代表人與土地和諧共生的精神，面對氣候變遷帶來的挑戰，傳統信仰追求的風調雨順，在今日更具有守護環境與珍惜自然資源的重要意義；今年龍元宮的神農大帝輪值頭旗，將台灣藍鵲、赤腹游蛇及桃園重要的埤塘生態融入設計，展現桃園豐富的自然生態，也將神農文化與環境永續理念巧妙結合，展現傳統信仰與時俱進的創新思維。

    民政局長劉思遠表示，「神龍鬧鎮」逐步發展成兼具宗教傳承、文化推廣及地方認同的重要文化品牌，今年活動將桃園在地生態與神農信仰結合，展現敬天惜地的傳統精神，也讓宗教文化成為深化地方認同、推廣環境教育及促進文化永續的重要力量。

    慶祝神農大帝誕辰，龍潭龍元宮與市府舉行神龍鬧鎮活動，地方人士牽著神轎遶境，場面相當熱鬧。（市府提供）

    慶祝神農大帝誕辰，龍潭龍元宮與市府舉行神龍鬧鎮活動，地方人士牽著神轎遶境，場面相當熱鬧。（市府提供）

    慶祝神農大帝誕辰，龍潭龍元宮與市府舉行神龍鬧鎮活動，地方人士迎接神農大帝上神轎。（市府提供）

    慶祝神農大帝誕辰，龍潭龍元宮與市府舉行神龍鬧鎮活動，地方人士迎接神農大帝上神轎。（市府提供）

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