3年前一句中文都不會 竹市建功高中波蘭女學生錄取多所大學

3年前一句中文都不會說，新竹市建功高中波蘭籍學生馬安雅錄取中原及輔仁多所大學。左起校長林國松、馬安雅與家長會長黃惠梅。（林國松提供）

3年前，一句中文都不會說，但勇敢跨出第一步的人，世界終將為他開路！新竹市立建功高中今年有位來自波蘭的外籍畢業生馬安雅，從不會說中文，到今年能與台灣一般生參加大學學測，並錄取中原及輔仁大學等校，在陌生的國家及陌生的語言環境，從零開始學中文，校長林國松昨收到馬安雅親寫的畢業卡片，看到馬安雅的努力與認真被肯定，認為這是教育工作者最開心的事。

林國松說，馬安雅3年前隨著當傳教士的波蘭籍父母來到台灣新竹，當時透過市府專案安置方式進建功高中讀高一，但她一句中文都不會，透過教國文的班導師協助，馬安雅從零開始學習，除認真學習，更與同學相處融洽，3年後，馬安雅以一般生身份參加大學學測，目前已收到中原大學及輔仁大學的錄取通知，這3年努力跨越語言、文化與學習的高牆，看到她手寫的卡片，很為她的努力喝采。

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林國松說，教育最感動的，不是把優秀的孩子送進大學。而是陪伴一個原本看似不可能的孩子，走到連自己都驚訝的地方。他要恭喜馬安雅，也更體會到勇敢跨出第一步的人，世界終將為他開路的感動。

林國松也分享，馬安雅一家6口3年前隨擔任傳教士的爸爸來到台灣，當時哥哥透過政府協助進輔大念書，她與弟弟則進建功高中，弟弟就讀國中部，她念高一，如今她以一般生考取大學，弟弟去年參加國中會考，目前就讀竹東高中，馬安雅的妹妹今年也進建功高中國中部，欣喜建功高中成為接住波蘭傳教士家庭的教育場域。

3年前一句中文都不會說，新竹市建功高中波蘭籍學生馬安雅錄取中原及輔仁多所大學，並手寫卡片給校長林國松。（林國松提供）

3年前一句中文都不會說，新竹市建功高中波蘭籍學生馬安雅錄取中原及輔仁多所大學，並手寫卡片給校長林國松。（林國松提供）

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