改革教育職場迫不及待 高市教師工會：管教權限被閹割

高雄國小資深教師今辦公別式，市府昨日也針對親師生溝通機制與教團召開協商會議。（記者李惠洲攝）

高市府昨日邀請在地教團共商如何處理親師溝通衝突問題，高市教師職業工會今（6）日也發聲點出老師管教權限被閹割的悲哀，認為應重新建立一個「讓老師安心教學、讓學生安全成長」的校園環境。

高雄市教師職業工會指出，肯定市政府在事件後迅速提出「強化教師支持系統」、「改革校事會議」與「妥善處理師生輔導」三大改革方向，但仍有多處需要調整，例如不能只著重「事後對教師的心理諮商輔導」，而更應該面對「管教閹割與濫訴文化」造成教育現場崩壞的問題，拿出具體政策，展現改革的決心與魄力。

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工會認為，教育進步不該以「燃燒教師的生命ㄨ」為代價，一名老師的殞落，震碎了無數基層教師的心，也暴露出教育現場「管教權限被閹割、極端案主無法可管」的集體悲哀，希望此事件能喚起社會對「校園管教困境」的重視，進而督促政府拿出解決方案，重新建立一個「讓老師安心教學、讓學生安全成長」的校園環境！

高雄市教育局昨召開「親師生溝通爭議預防機制」指引研商會議，強調將改革校事會議、保障教師權益，透過廣納各方意見，共同建立完善的溝通支持機制，減輕學校老師第一線行政與教學負擔，在「溝通先行」與「法律後援」雙軌並行的初步共識是，營造更友善、穩定的校園環境。

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