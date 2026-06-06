盧秀燕任期倒數驚爆中捷藍線1615億不夠用 須增千億才蓋得完

中捷藍線全長24.8公里，設8個高架站及12個地下站。（市府提供）

台中市長盧秀燕任期倒數7個月，捷運藍線主線工程尚未發包動工，今驚傳藍線總預算1615億扣除土地費用、機電標及目前進行中的主線工程8站高架段土建標招標後，已所剩無幾，不足以支應後續地下段12個車站工程預算；捷工局長蘇瑞文坦言，因地下段工程更複雜，剩餘約87億僅能勉強施作第一個地下站B9站，後續11個進入市區的地下站恐需再增千億才能完成。

中捷藍線全線24.8公里，共設20站包括8座高架車站、12座地下車站及1座維修機廠，行政院2024年核定預算1615億，預計2034年完工通車。

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盧秀燕8年市長任期倒數7個月，僅機電標去年4月決標、6月開工，目前整地中；主線實質土建工程迄今零進度，其中主線首件土建工程高架車站第一標（BC11）3個車站，今年2月啟動招標卻二度流標，捷工局調整預算到119億，目前三度招標中，預計6月底開標；捷工局昨（5日）另啟動高架站第二標（BC12）5個車站工程招標，預算226億，預計7月中旬開標。

藍線相關進度一再延宕，各式標案預算一再上調，尤其機電標去年決標被多名民進黨議員揪出預算竟從351億狂漲7成變608億，一口氣增加257億，強烈質疑排擠後續藍線工程預算；今年主線首項高架段標案BC11標又因二度流標，預算從原99億元增加20億到119億，興建成本一再增加，後續主線工程預算引關注。

蘇瑞文坦言，藍線核定預算1615億，但扣除土地徵收等費用後，全線實際工程預算約1040億元，加計機電標發包及目前進行中的土建標高架段8個車站招標後，全線工程預算剩約87億，勉強能施作第一個地下站B9站，後續自東海大學B10到B20台中車站共11站，因行經高速公路、高鐵下、與綠線轉乘等，「保守估計」恐再增千億才夠蓋完。

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