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    首頁 > 生活

    澎湖阿公阿嬤動起來！ 近700銀髮族齊聚體育館尬活力

    2026/06/06 11:25 記者劉禹慶／澎湖報導
    七百餘位長者齊聚一堂，共同加入運動行列。（記者劉禹慶攝）

    七百餘位長者齊聚一堂，共同加入運動行列。（記者劉禹慶攝）

    為響應運動部全民運動署推動「運動i台灣2.0」計畫，鼓勵高齡者培養規律運動習慣，提升健康促進與社會參與，澎湖縣健康樂活運動協會今（6）日在澎湖縣多功能綜合體育館辦理「運動i台灣2.0－銀髮動齡 健康久久」活動，吸引近700位銀髮長者熱情參與，現場氣氛熱鬧滾滾，充分展現澎湖長者「活到老、動到老」的健康活力。

    活動一開始由有氧律動及伸展運動暖身，在專業老師帶領下，在場貴賓澎湖縣政府參議蘇啟昌、馬公市長黃健忠、澎湖縣議員蘇陳綉色、呂黃春金、馬公市代會副主席莊國輝、澎湖縣政府教育處長陳晶卉、前馬公市長葉竹林、議員胡松榮助理胡正仁等人，都與長者們跟隨音樂節奏伸展筋骨、活動身體，展現滿滿活力。

    隨後安排多項運動體驗闖關及團體趣味競賽，讓長者們在輕鬆愉快的氛圍中享受運動樂趣，也增進彼此交流與互動。活動特別規劃團體趣味競賽，讓各社區長者攜手合作完成挑戰，現場加油聲、歡笑聲此起彼落，充分展現樂齡族群積極正向的精神面貌。

    近年來持續透過「運動i台灣2.0」推動各項全民運動活動，涵蓋銀髮族、女性、親子、身心障礙者、水域運動、自行車、健走及社區聯誼賽等多元類型，希望讓不同年齡層與族群都能找到適合自己的運動方式，逐步養成規律運動習慣。

    透過參加運動課程及大型聯誼活動，不僅身體更健康，也認識許多新朋友，讓退休生活更加充實且有意義。

    澎湖縣銀髮動齡、健康久久，在澎湖縣立體育館舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣銀髮動齡、健康久久，在澎湖縣立體育館舉行。（記者劉禹慶攝）

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