端午連假國五恐從早塞到深夜！尖峰時段匝道封閉、高乘載管制

端午節連續假期國5疏導措施懶人包。（圖由高公局提供）

端午節連假（19至21日）將至，交通部高速公路局表示，預期這次連假行駛國道用路人將以旅遊及返鄉為主，且宜花東地區將迎來大批人潮，國道5號恐出現車多壅塞現象，根據歷年數據分析，預估這次國道5號北向尖峰車流會從早到晚、南向則是集中在早上5點到下午5點，為紓緩尖峰車流，規劃石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施。

高公局表示，根據歷年數據分析預估，這次國5南向尖峰日（連假前兩日）車流多集中於上午5點至下午5點；國5北向尖峰日（連假後兩日）車流則從上午9點陸續湧現，並持續至深夜。

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高公局呼籲民眾，往返北宜地區可優先選擇搭乘大眾運輸工具。根據過往經驗，搭乘國道客運相較自行開車，平均可節省約30分鐘以上的行車時間。為鼓勵用路人搭乘公共運輸，連假期間國5實施大客車專用車道、通行路肩及不受儀控管制等優先通行措施。

高公局指出，為紓解尖峰車流，實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，其中石碇南入封閉期間，將改為大客車專用入口，不影響大客車通行。

高公局提醒，若用路人不方便搭乘公共運輸，仍有自行開車需求者，除避開前述尖峰時段，出門前也可多利用高速公路1968App查詢即時國道路況，預先規劃行車時間及路線以避開壅塞。

高公局表示，根據過往經驗，搭乘國道客運相較自行開車，平均可節省約30分鐘以上的行車時間。（圖由高公局提供）

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