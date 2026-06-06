畢業禮物靠雙腳走來的！ 高雄旗津國小70生挑戰12公里徒步環島

學生用雙腳重新認識美麗的家鄉，也與同學一共留下難忘的回憶。（旗津國小提供）

旗津是高雄美麗的離島，為讓國小生涯留下難忘的回憶，高雄市旗津國小為第81屆畢業生準備特別的畢業禮物「足印旗津－畢業生12公里環島大挑戰」，70位畢業生從校園出發，以雙腳走讀家鄉，沿著熟悉卻又值得細細品味的土地前行，在海風陪伴下展開一場認識家鄉、挑戰自我的成長旅程。

旗津國小表示，6月4日當天天氣多變，時而降雨又時而豔陽高照，對學生體能與意志力都是不小考驗，但70位畢業生在師長、家長志工及同學的陪伴鼓勵下，沒有任何一位學生放棄，全數完成12公里旗津環島健走挑戰，自己用雙腳為國小生活留下最難忘的記憶。

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此次健走路線一早由旗津國小出發，途經貝殼館、天聖宮、旗津風車公園等在地景點，抵達中洲國小交流休息後再折返回旗後，最後登上旗後燈塔完成這次的挑戰。當70位畢業生全數抵達終點時，現場響起熱烈掌聲，也見證了孩子們突破自我、超越極限的成長歷程。

對許多學生而言，平日習以為常的街道與風景，在一步一腳印的行走中展現不同面貌，重新發現旗津獨有的海洋文化與人文魅力。

旗津國小校長李亞傑說，「足印旗津」活動是今年學校重要的畢業系列活動，希望透過實際行動，引導學生走出教室、走進家鄉，在親身體驗中建立對土地的認同與情感。

畢業生黃品霏說，畢業健行靠著意志力與同學互相鼓勵，最終完成挑戰，成為最珍貴的回憶；葉書廷同學也說，透過健走深入認識家鄉，沿途海岸風光令人印象深刻，當登上旗後燈塔俯瞰旗津海岸線時，所有疲憊都化為滿滿成就感。

旗津國小70名畢業生徒步健是12公里環旗津島一圈。（旗津國小提供）

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