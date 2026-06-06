提升急救能力 老牌HCG捐贈八德警方租賃AED設備

感謝邱和成基金會致贈八德分局7套AED設備，由分局秘書室主任潘仁傑致贈感謝狀，和成公司經理許文照（圖中）、基金會主任張東吉（右）代表接受。（警方提供）

國內老牌衛浴設備廠商和成（HCG）公司為回饋地方，由所成立的財團法人邱和成（HCG）基金會於警察節前夕，捐贈租賃式AED設備（體外心臟去顫電擊器）7台，分別安裝在桃園市警察局八德分局本部、派出所等7個單位，以捐贈款專款專用方式，守護警察同仁與民眾生命安全。

八德分局秘書室主任潘仁傑表示，這次捐贈的AED設備可從6月使用到2028年11月，還提供免費教育訓練，分局長鄭文銘感謝邱和成基金會對警察工作的支持與關心，委請他代表分局頒發感謝狀，由和成公司經理許文照、基金會主任張東吉代表接受。

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鄭文銘表示，除了八德分局，桃園還有很多警消單位獲得該基金會捐贈的AED設備，當同仁們學會了正確的 CPR+AED 急救技能，每個人都化身為「生命守護者」，在必要時刻伸出雙手拯救生命，因為每次意外發生，黃金救援時間只有短短幾分鐘，而一台AED可能就是那關鍵的救命工具。

邱和成（HCG）基金會捐贈AED設備，已裝置在八德分局等7個單位。（警方提供）

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