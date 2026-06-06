曾因科展落榜心情一度跌谷底！斗六國中學生展現堅強韌性奪榜首

斗六國中學生楊承恩（右2）、林威成（左2）獲得國中會考5A++榜首成績。（校方提供）

國中教育會考已放榜，雲林縣立斗六國中傳出佳績，今年共有37人獲得5A，其中楊承恩、林威成考到5A++榜首成績。校方指出，楊承恩同學曾花2年時間鑽研數學謎題，代表校方參加雲林縣科展卻落榜，他迅速調整心態，終於在教育會考獲得回報，也讓這段從挫折中重新站起的故事，令師生感動。

校長林吉城指出，楊承恩對面千變萬化的數學題有濃厚興趣，曾經花費2年時間潛心鑽研數學謎題，國二時以「蒙德里安的微笑」為題代表學校參加全縣科展，這項傾注個人心血的研究，最終卻未得評審青睞，讓落選的楊承恩大受打擊，心情一度掉入谷底。

請繼續往下閱讀...

楊承恩表示，雖當時沮喪，在師長與家人鼓勵下，並沒有讓自己還在情緒中，他迅速調整心態，把專注力與堅毅精神全數投注於會考，總算皇天不負苦心人，獲得5A++及作文滿級分，更是在4月透過「特殊選才」管道，考取全國僅約300個名額的嘉義高中科學班。

林吉城指出，林威成則在學校模擬考一直未能取得5A++，不過靠著多年養成的按部就班性格，面對模擬考成績停滯，他仍堅信只要每天進步一點，最終就一定會達到目標，最終在考場上完美發揮。

校方表示，此次獲得佳績的學子共同展現勤學不倦的精神，從楊承恩「科展失利到會考掄元」的韌性，再到林威成秉持恆心的精神，都是激勵學生「沒有一蹴可幾的成功」，只要堅持就會達到夢想的彼岸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法