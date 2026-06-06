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    首頁 > 生活

    雲林艦聽神鬼奇航樂音飄揚 別開生面交響樂明登場

    2026/06/06 11:11 記者洪臣宏／高雄報導
    雲林艦明天開放登艦參觀，並有機會在飛行甲板上聆聽交響樂演出。（海巡署提供）

    雲林艦明天開放登艦參觀，並有機會在飛行甲板上聆聽交響樂演出。（海巡署提供）

    「第七屆國家海洋日慶祝活動」明（7）日將於高雄港16、17號碼頭登場。海巡署將開放海巡現役最大4000噸級「雲林艦」供民眾登艦參觀，並首度攜手全台首創跨校共學的「BYSO布袋青少年交響樂團」，在雲林艦飛行甲板上，打造出別開生面而剛柔並濟的演出。

    海巡署艦隊分署表示，這次雲林艦開放內容豐富，民眾可親自登上駕駛台，了解巡防艦航行操控及航儀設備，民眾完成飛行甲板打卡即可獲得古早味糖葫蘆，小朋友還可於艦上廚房免費領取爆米花與雲林艦特製冰淇淋，現場亦備有海巡燈箱、鑰匙圈等限量紀念小物。

    活動另一大亮點為邀請台灣科藝文教協會創立的「BYSO布袋青少年交響樂團（Budai Youth Symphony Orchestra）」登上雲林艦演出。樂團集結嘉義布袋地區布袋國中及布袋、布新、景山及新岑國小等五校學生，打破偏鄉資源限制落實教育平權，他們明天將在雲林艦飛行甲板上，現場演奏《神鬼奇航》、《我相信》及《拉德斯基》等名曲，讓雲林艦成為連結藝術培育與地方共好的舞台。

    海巡署表示，除了高雄港開放雲林艦，艦隊分署北部、中部、東部地區機動海巡隊及第八（澎湖）海巡隊，明日亦同步安排大型艦開放參觀。

    BYSO布袋青少年交響樂團將在雲林艦上，進行一場別開生面演出。（海巡署提供）

    BYSO布袋青少年交響樂團將在雲林艦上，進行一場別開生面演出。（海巡署提供）

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