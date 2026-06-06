赴日旅遊注意！低氣壓明襲日本九州四國本州恐起風雨

天氣配圖。（資料照）

天氣風險公司表示，低氣壓今（6日）清晨已抵達台灣東北方海面，其環流右側夾帶的西南季風與北邊南下的東北季風交會，結構漸趨完整，並持續向東北方快速移動，逐漸遠離台灣。這個低氣壓明天（7日）將快速掠過日本九州、四國及本州南岸一帶，路徑神似先前的薔蜜颱風，提醒赴日民眾須留意。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，隨著低氣壓遠離，台灣今天附近水氣減少，中午前在北部與中北部山區有局部短暫陣雨，午後至入夜這段期間留意熱對流發展擴散帶來的陣雨或雷雨，宜花東等平地亦有局部短時大雨機會。今晚至明日清晨，中部以南有局部短暫陣雨。白天北部、東北部高溫約28至30度，其他地區約30至32度。

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明日風向轉為西南風，水氣漸增，各地山區及北部、東半部平地午後易有大雷雨。週一（8日）北邊鋒面逼近，西南風增強，中南部有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上的熱對流發展會更加旺盛，須留意局部大雷雨，有大雨或局部短時豪雨發生機率。

週二（9日）至週三（10日）鋒面正式抵達並逐漸往南移動，配合豐沛水氣，在台灣海峽或西半部沿岸容易有中小尺度對流發展移入的機會，西半部、東北部地區有大雨或豪雨，花東地區也有大雨機會。

週四（11日）鋒面滯留偏向南部上空，週五（12日）再度北移，西半部仍需嚴防大雨或短時豪雨。週六至下週日（13至14日）鋒面在台灣中北部一帶擺動，西半部、東北部有大雨或豪雨，花東地區有大雨機會。

到了下週二至週四（16至18日）西南季風豐沛的水氣也會逐漸轉向華南一帶，台灣位於邊緣，天氣型態就越偏向午後雷雨為主。下周五（19日）開始的端午節連續假期，隨著太平洋高壓西伸北抬，預期將轉為典型夏季午後雷雨型態，今年梅雨季也將步入尾聲。

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