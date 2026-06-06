竹縣原民傳統技藝競賽開幕 尖石、竹東同步登場

第3屆新竹縣原住民族傳統技藝競賽開幕典禮，嘉興國小合唱團應邀演唱。（擷取自新竹縣政府官網）

為了傳承部落與自然共存的生活智慧，並凝聚族群向心力，第3屆新竹縣原住民族傳統技藝競賽昨晚風雨無阻，在尖石公所前廣場熱鬧舉辦開幕典禮及選手之夜晚會，5 、6日一連兩天賽事結合傳統競技、文化展演等，邀請各界民眾一同感受原住民族文化魅力與運動熱情。

尖石鄉公所指出，競賽項目除了現代槌球、籃球、慢速壘球、少年棒球等球類賽事，更安排傳統射箭、鋸木、拔河、撒網、狩獵、負重接力、兩人三腳接力、文化健康操及傳統樂舞等多項原住民族傳統技藝競賽，展現族人與自然共存所發展出的生活智慧與文化特色。

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兩天活動遍及尖石鄉及竹東鎮多處場域，包括尖石鄉綜合運動場、尖石鄉公所前廣場、尖石國中、新樂國小、鐵嶺風雨球場及竹東河濱公園等地，期透過多元賽事項目與文化交流，讓參與選手及民眾認識原住民族傳統文化內涵。

昨晚在尖石鄉公所前廣場舉行開幕典禮暨選手之夜，安排傳統祈福儀式、運動員進場、聖火點燃等，也邀請嘉興國小合唱團、太巴塱藝術團及多組知名原民藝人接力演出。

副縣長徐元棟表示，原住民族傳統技藝競賽不僅是運動交流平台，更是文化傳承的重要場域，期望藉由活動辦理，鼓勵青年世代認識並延續族群文化，同時促進鄉鎮間交流與凝聚族群認同。

第3屆新竹縣原住民族傳統技藝競賽官網：https://hccst-sports.taiwang.com.tw/hs-sport/。

太巴塱藝術團在第3屆新竹縣原住民族傳統技藝競賽開幕典禮上熱情展現傳統舞蹈。（擷取自新竹縣政府官網）

部落耆老原住民族傳統技藝競賽祈福。（擷取自新竹縣政府官網）

第3屆新竹縣原住民族傳統技藝競賽開幕典禮上，運動員宣誓。（擷取自新竹縣政府官網）

第3屆新竹縣原住民族傳統技藝競賽昨晚熱鬧開幕，吉祥物「小小」出場與大家揮手。（擷取自新竹縣政府官網）

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