補！305天來最大降雨 曾文水庫進水上千萬立方米

上游降雨豐沛，可望為曾文水庫帶來上千萬立方米的進水量。（記者吳俊鋒攝）

低氣壓為曾文水庫集水區帶來豐沛水氣，昨天累積降雨一口氣破百，達到108毫米，是305天以來單日最高，預估帶來上千萬立方米的入流量，有效進補水情。

至於供應民生用水的南化水庫，集水區昨天累積降雨也超過50毫米，水利署南區水資源分署預估可帶來100萬立方米的進水量，挹注水情。

請繼續往下閱讀...

曾文水庫上游昨天的降雨集中在傍晚之後，直到深夜12點，累積一舉來到3位數，帶來豐沛的進水量，也讓蓄水率重回兩位數。

南水分署統計，曾文水庫集水區昨天的累積降雨，為去年8月3號227.6毫米之後的單日最大。

而昨天也是曾文水庫集水區相隔305天後，再度出現單日80毫米以上的大雨等級，顯見之前降雨真的偏少。

南水分署觀測，截至今天上午9點，曾文水庫的水位標高195.09公尺，蓄水率升為11.51%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量增加至6382萬立方米。

而南化水庫的水位標高為163.07公尺，有效蓄水量是1987萬立方米，蓄水率上升至24.29%；南水分署指出，目前台南地區水情正常，但也籲請民眾持續節約用水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法