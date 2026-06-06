70歲高齡換照免跑監理站 花蓮監理站6月行動服務開跑

花蓮監理站昨天到壽豐鄉文化中心舉辦第一場長者一站式換照服務，吸引266位長輩報名參加。（花蓮監理站提供）

高齡換照新制已於5月31日起實施，高齡駕駛人換照年齡由75歲下修至70歲，70歲民眾只要身體檢查合格並完成道路交通安全講習，即可換發效期至75歲的駕照，因應新制上路，花蓮監理站6月陸續前往豐濱、光復6鄉公所辦理一站式換照服務，長者不用奔波跑監理站！

花蓮監理站今天表示，「70歲高齡駕駛人一站式換照服務」，昨天下午首場在壽豐鄉文化中心舉辦非常踴躍，共有266位長輩參加講習及現場換照。

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接下來場次，包括6月18日上午在鳳林鎮公所、下午在萬榮鄉公所；6月24日上午在秀林鄉富世村玻士岸文健站；6月25日上午在豐濱鄉公所、下午在光復鄉公所，提供高齡者道路交通安全講習課程及換照服務，免除往返奔波不便。

花蓮監理站提醒，花蓮縣符合換照資格的高齡長者會收到監理機關寄發的換照通知書，再依通知時間前往辦理，並上監理服務網網站預約高齡換照講習課程。

請具有換照需要的70歲以上長輩，攜帶體檢表、身分證、駕照（駕照遺失則攜帶照片進行補發）到場辦理，講習完成後即可現場快速完成換照程序。

75歲以上長輩換照則需另外要到醫院做認知功能測驗或提出無罹患中度以上失智症攜的證明文件，監理站也呼籲，長者若已無駕駛需求，也可申請自願繳回駕照，花蓮監理站電話（03）8523166轉19。

參加的長輩不用跑去花蓮監理站換駕照，就近在壽豐鄉參加道路安全講習。（花蓮監理站提供）

參加的長輩不用跑去花蓮監理站換駕照，就近在壽豐鄉參加道路安全講習。（花蓮監理站提供）

花蓮縣辦理70歲以上高齡駕駛人「體格檢查及認知功能測驗」地點一覽表。（記者花孟璟翻攝）

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