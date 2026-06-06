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    首頁 > 生活

    大雨灌爆化糞池！海量蟑螂攻佔校舍 女大生崩潰：不要鬧了

    2026/06/06 12:29 即時新聞／綜合報導
    近日在新北的某所科技大學出現「海量蟑螂湧現」的情況，嚇得學生崩潰上網發文。（圖擷自threads）

    近日在新北的某所科技大學出現「海量蟑螂湧現」的情況，嚇得學生崩潰上網發文。（圖擷自threads）

    近日受低氣壓、西南風影響，多地午後常下大雷雨，近日在新北的某所科技大學更出現「海量蟑螂湧現」的情況，嚇得學生崩潰上網發文。對此校方行政人員也緊急出現協助處理，並到學生發文的留言區致歉，承諾將持續處理改善。

    4日晚間晚有某科技大學的學生在threads貼出影片，內容可見校舍遭到「蟑螂大軍」攻佔，包含牆面、柱子都可看到大量蟑螂，驚人畫面讓學生崩潰發文直呼「不要鬧了」。後續網友也貼出走廊照片直呼「他甚至一整條走廊都是」、「願意穿過這條去見你的一定是真朋友」。

    該文PO初至今已引來超過250萬次觀看，並有超過2千則留言。對此有校方的行政人員也緊急現身回應，強調後續已於先用市面上販售的除蟲劑處理、清理後，5日一早到現場查看，確認「蟑螂海」確實與附近化糞池有關，初判是前一天大雨造成水量過大，蟲害跟著出現，後續將持續處理改善。

    行政人員也強調，「已於晚上八點多改善，對於造成同學不舒服，表達最高歉意，我們會檢討改進，謝謝！」

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    網友也貼出走廊照片直呼「他甚至一整條走廊都是」、「願意穿過這條去見你的一定是真朋友」。（圖擷自threads）

    網友也貼出走廊照片直呼「他甚至一整條走廊都是」、「願意穿過這條去見你的一定是真朋友」。（圖擷自threads）

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